Eurovision 2022, chi sono i cantanti più forti sui social

Inflead, piattaforma di influencer marketing intelligence, pubblica l'analisi sulla popolarità sui social degli artisti di Eurovision 2022.

L’Eurovision 2022 è iniziato con la prima semifinale andata in onda il 10 maggio. Quest’anno, con il ritorno del festival in Italia, sono sempre di più gli spettatori e gli influencer che partecipano attivamente alle discussioni online, creando fenomeni virali e veri e propri trend, capaci di influenzare positivamente la popolarità degli artisti coinvolti.

Per dimostrarlo, Inflead, piattaforma di influencer marketing intelligence, pubblica la prima di una serie di analisi che andranno a delineare l’andamento della popolarità sui social degli artisti di Eurovision 2022. L’analisi è stata condotta sui due social più in voga del momento, Instagram e TikTok. In particolare, per ogni profilo esaminato, si sono analizzati il numero di follower, l’engagement e il sentiment dei commenti.

Gli artisti di Eurovision 2022 più seguiti su Instagram e TikTok

Questa è la fotografia della situazione aggiornata a poco prima dell’inizio dell’Eurovision 2022. Sarà interessante vedere come cambieranno i risultati da qui alla finale del 14 maggio. Nella classifica dei cantanti di Eurovision 2022 con il più alto numero di follower su Instagram troviamo, in ordine:

Sam Ryder (Regno Unito), 3.738.502

Blanco (Italia), 2.170.407

Achille Lauro (San Marino), 1.755.390

Su TikTok il podio è il seguente:

Sam Ryder (Regno Unito), 12.300.000

Mahmood (Italia), 786.600

Blanco (Italia), 492.900

Il tasso di coinvolgimento sui social

Passiamo poi ai cantanti di Eurovision 2022 con il più alto tasso di coinvolgimento su Instagram. Si tratta di un’analisi che tiene in considerazione l’engagement medio, e cioè la quantità di interazioni realizzate – likes, commenti e visualizzazioni:

Lumix (Austria), 30,0%

Pia Maria (Austria), 29,2%

Rosa Linn (Armenia) 25,8%

I risultati su TikTok indicano che gli artisti che hanno generato un crescente interesse e coinvolgimento del proprio pubblico sono:

Monika Liu (Lituania), 107,6%

Amanda Georgiadi Tenfjord (Grecia) 84,2%

Pia Maria (Austria), 76,8%

Sentiment dei commenti più positivo

Questi invece i cantanti con il sentiment dei commenti più positivo su Instagram:

Pia Maria (Austria), 75,22%

Vladana (Montenegro), 71,4%

Ahez (Francia), 70,84%

Infine i cantanti di Eurovision 2022 con il sentiment dei commenti più positivo su TikTok:

Jérémie Makiese (Belgio), 68,52%

Pia Maria (Austria), 66,62%

Cornelia Jakobs (Svezia), 63,28%

Foto: Shutterstock