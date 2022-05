Eurovision Song Contest 2022, su chi puntano le scommesse online della vigilia?

Al via ESC2022 e, con esso, anche gli scommettitori che sembrano avere le idee chiare sui favoriti alla vittoria.

A poche ore dal via, gli scommettitori online sembrano avere le idee chiare sui favoriti alla vittoria di Eurovision Song Contest 2022. Accolta in quel di Torino, grazie al trionfo dei Måneskin a Rotterdam un anno fa, la manifestazione ha portato in Italia quaranta artisti da altrettante nazioni. E, secondo le analisi di Stanleybet.it, i bookmaker non escludono il bis tricolore: la Brividi di Mahmood & Blanco è, infatti, quotata 4,25.

Ma i nostri artisti se la devono vedere con i super favoriti della vigilia, ovvero la band ucraina dei Kalush Orchestra (in gara con Stefania). Il gruppo è a quota 1,25 sul tabellone del vincente e avanti a 1,52 anche nella lavagna della prima Semifinale. Segue la Grecia con Amanda Tenfjord a 3,75, che precede a sua volta la cantautrice olandese S10 a 8,50.

In pochi, invece, scommettono su Achille Lauro, in lizza a ESC2022 rappresentando San Marino con la canzone Stripper. Il successo del cantante romano in finale vale 25 volte la posta, mentre le chances di superare la Seconda Semifinale salgono a 35. Ancora più lontana dal vertice Emma Muscat che, in gara per Malta, è a quota 100.

Sul podio dei vincenti assoluti, oltre a Ucraina e Italia, c’è la svedese Cornelia Jakobs con Hold Me Closer a 6,50 (data per favorita della seconda semifinale a quota 1,20, davanti al polacco Ochman a 6,50). Tra gli altri candidati dei bookmaker spicca il Regno Unito che schiera Sam Ryder con Space Man (vale 12 volte la scommessa). A 20 si piazza, infine, la spagnola Chanel con SloMo a pari quotazioni con la Polonia.

