Britney Spears, rimosso il profilo Instagram. Che cosa è successo?

Il profilo Instagram di Britney Spears non è più disponibile. Scelta personale o ennesimo modo per farla tacere?

Non si può mai star tranquilli con Britney Spears. Nelle scorse ore il suo profilo Instagram è stato disattivato, e tra i fan è – di nuovo – allarme. Che cosa è successo questa volta alla popstar? A chiederselo sono anche i media americani, che si sono precipitati a chiedere spiegazioni direttamente al social network.

LEGGI ANCHE : >> Jamie Lynn Spears, in un libro la sua verità sulla sorella Britney

Britney Spears è sparita da Instagram?

Dal pomeriggio del 16 marzo chiunque provi a cercare il profilo Instagram di Britney Spears vede comparire questo messaggio: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa”. Bene, ma perché?

I post successivi alla fine della conservatorship

Da diversi mesi, dopo la fine dell’incubo della conservatorship, il profilo Instagram di Britney Spears era pieno zeppo di invettive contro la famiglia. Praticamente un giorno sì e l’altro pure la popstar non mancava di vomitare tutto il proprio disprezzo nei confronti dei familiari e dello staff che negli anni l’hanno trattata in modo riprovevole. Tra un “andate al diavolo” e un “fo**etevi” la cantante continuava a deliziarci con clip nelle quali ballava nella sala da pranzo o sfilava con i vestitini di cui era tanto fiera. Fino a ieri, quando il profilo è scomparso.

Una semplice pausa dai social?

C’è chi teme che qualcuno le abbia nuovamente tappato la bocca cancellandole il profilo. TMZ, però, ha contattato direttamente Instagram, che ha spiegato come la decisione sia stata presa dalla stessa Britney. Si tratterebbe quindi solo di una pausa dai social.

Negli anni abbiamo imparato a non fidarci mai delle spiegazioni ufficiali quando si tratta della Spears. La speranza è che si tratti di un temporaneo reset prima di un ritorno più decoroso su Instagram. Che Britney abbia finalmente capito di dover usare il social network non più come una boomer che ha studiato presso l’università della vita?

Ci piacerebbe aprire la sua pagina e vedere post inerenti un ritorno in studio di registrazione, ad esempio. Ma se proprio non vuole saperne di tornare sulle scene, almeno si premurasse di rendere il proprio profilo Instagram degno della star che è (stata).

Foto: Kikapress