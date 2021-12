SUGA dei BTS nell’album postumo di Juice WRLD

Il titolo del pezzo è 'Girl of my dreams'

È in arrivo il 10 dicembre ‘Fighting Demons‘ il secondo album postumo di Juice WRLD e all’interno c’è anche una collaborazione con SUGA dei BTS.

‘Fighting Demons’ contiene tante collaborazioni con artisti importanti, come Justin Bieber in ‘Wandered to LA’, Polo G e Trippie Redd in ‘Feline’ e anche Eminem, in una traccia parlata. La voce di SUGA, invece, è presente in ‘Girl of my dreams‘.

Il 2 dicembre scorso sarebbe stato il 23esimo compleanno di Juice WRLD, scomparso a causa di un’overdose accidentale di ossicodone e codeina, e la mamma ha diffuso una toccante lettera:

“Quando sei nato, non avrei mai immaginato che oggi non saresti stato qui con me. Anche se non ci sei da due anni, penso a te ogni singolo giorno. Perderti mi ha cambiato per sempre. Sono contenta che ci siamo salutati, perché lo facevamo sempre ogni volta che ci allontanavamo l’uno dall’altra“.

I BTS intanto si stanno godendo qualche giorno di riposo. Era dal 2019 che i Ragazzi non prendevano una pausa e ora, dopo i tanti successi e gli ultimi live americani, la loro agenzia, la Big Hit Music, ha pensato fosse il momento giusto di un break, soprattutto in vista delle Feste di Natale. Dopo, la band riprenderà i lavori per il nuovo disco, che loro definiscono “l’inizio di una nuova era“.