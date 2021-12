BTS: ora i membri della band hanno i loro profili Instagram verificati

Entreremo ancora di più nelle loro vite

Durante il periodo delle feste natalizie, i BTS si prenderanno una meritata pausa. I ragazzi potranno, quindi, tornare dalle famiglie e dedicarsi alle loro passioni personali. Forse anche per questo, per seguire le loro vite singole ancora più da vicino, da oggi sono attivi i profili Instagram dei singoli componenti della band, ovviamente verificati.

Ecco i loro primi post:

Jin (@jin)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jin of BTS (@jin)

Suga (@agustd) – (Suga ha cancellato il suo primo post dopo qualche ora).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SUGA of BTS 민윤기 (@agustd)

JHope (@uarmyhope)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JHOPE (@uarmyhope)

RM (@rkive)



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RM (@rkive)

Jimin (@j.m)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JIMIN of BTS (@j.m)

V (@thv)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 김태형 (@thv)

Jungkook (abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jungkook (@abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz)

BTS e Instagram: i record di V

I sette profili ufficiali Instagram dei BTS sono apparsi ufficialmente il 6 dicembre e ogni membro segue sette profili, quelli degli altri sei membri e quello ufficiale dei BTS della Big Hit Entertainment. Inutile dire che in men che non si dica la band ha raccolto sui social milioni di follower. Taehyung (V), in particolare, ha già battuto due record sulla piattaforma: è la persona ad aver superato più velocemente i 15 milioni di follower e vanta anche il commento con più like della storia di Instagram. Il commento da record è quello sotto il primo post di Jimin.