Con Spotify Wrapped scopri la tua aura musicale: ecco come funziona

A ogni colore è associato uno specifico umore

Lo stavamo aspettando tutti e, finalmente, Spotify Wrapped è arrivato. Scopriamo, così, chi sono gli artisti e le canzoni che abbiamo ascoltato di più durante il 2021, ma questa volta c’è anche una novità: l’aura musicale.

In cosa consiste? L’aura mostra, attraverso i colori, quello che dicono di te tutte le canzoni che hai amato di più durante l’anno e quale è l’umore predominante nella tua personalità.

Ribellione, introspezione, risentimento, calma. Queste alcune delle aure apparse negli Spotify Wrapped degli utenti.

“L’aura si calcola in base all’umore delle canzoni ascoltate“, dice Ziad Sultan, Senior Director of Product for Personalization di Spotify.

I colori associati ai tipi di aura sono il viola (per la potenza, ma anche per la stupidaggine), il verde (la calma), il rosa (la nostalgia), l’arancione (la ribellione), il blu (la sensibilità) e il giallo motivazionale. Spotify, quindi, farà apparire in automatico i due più frequenti, con la possibilità di condividere il risultato sui social.

L’altra novità di Spotify Wrapped è quella del test da far fare agli amici: “Due verità e una bugia“, riguardo i propri ascolti. Una simpatica occasione per scoprire quanto chi ci è vicino conosce i nostri i nostro gusti.