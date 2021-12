È disponibile Spotify Wrapped 2021: come vedere il tuo best of (e le nuove funzionalità)

Spotify Wrapped 2021 è disponibile, ma funziona solo su app. Tutti i dettagli e le novità dell'experience in-app.

A partire dall’1 dicembre, gli utenti possono accedere alla loro esperienza personalizzata Wrapped esclusivamente sull’app mobile di Spotify (iOS e Android), che contiene anche diverse nuove funzionalità. LEGGI ANCHE: Finalmente Spotify Wrapped: tutte le classifiche del 2021 Nuove Data Story . Oltre ai tuoi artisti, generi, canzoni, podcast e minuti ascoltati durante l’anno, l’esperienza Wrapped personalizzata include diverse nuove feature da scoprire. Tra queste: 2021: Il tuo Film , La tua Aura Musicale , Due Verità e una Bugia e 2021 Wrapped: Blend . Visita il blog Spotify For the Record per scoprire tutti i dettagli su queste nuove feature.

. Oltre ai tuoi artisti, generi, canzoni, podcast e minuti ascoltati durante l’anno, l’esperienza Wrapped personalizzata include diverse nuove feature da scoprire. Tra queste: , , e . Visita il blog Spotify For the Record per scoprire tutti i dettagli su queste nuove feature. Opzioni di condivisione ampliate . A fine anno, la condivisione delle proprie card Wrapped è una delle attività social più amate. Oltre che su Instagram, Facebook, Snapchat e Twitter, da quest’anno sarà possibile condividere le card Wrapped anche su TikTok.

. A fine anno, la condivisione delle proprie card Wrapped è una delle attività social più amate. Oltre che su Instagram, Facebook, Snapchat e Twitter, da quest’anno sarà possibile condividere le card Wrapped anche su TikTok. Esperienze esclusive per gli ascoltatori più appassionati. Spotify ha aggiunto una sorpresa speciale: i video di più di 170 artisti e creator che ringraziano i fan per averli inclusi nel loro Wrapped. Questi video di ringraziamento appariranno se i fan hanno una canzone di uno degli artisti partecipanti nella loro playlist I tuoi brani preferiti del 2021. Inoltre, l’hub 2021 di Wrapped è ora disponibile su Spotify, con una varietà di contenuti personalizzati, data driven e curati editorialmente. Fra le top playlist: Top Artists Italia 2021 – La playlist con la classifica degli artisti più ascoltati in Italia nel 2021

Top Tracks Italia 2021 – Con le tracce più ascoltate in Italia durante l’anno

EQUAL Italia – Best Of 2021 – Racchiude il meglio delle artiste, sia italiane che internazionali, che nel 2021 ci hanno accompagnato con la loro musica Infine, Spotify lancia anche quest’anno l’esperienza creator di Wrapped per i podcaster e gli artisti. Con l’accesso alla loro esperienza personalizzata attraverso il microsito Wrapped, i creator potranno scoprire di più su come i fan hanno ascoltato i loro contenuti quest’anno.