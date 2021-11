Spotify cambia per Adele, che ringrazia: «La nostra arte racconta una storia»

Adele chiede e Spotify risponde. Del resto, come non ascoltare le istanze di una delle cantautrici più influenti del panorama musicale? Non che la richiesta fosse in realtà nuova. Sono tanti gli artisti che richiedono l’ascolto in rigoroso ordine di un album, la cui tracklist per alcuni è una vera e propria narrazione. In alcuni casi, ascoltare un intero disco in ordine sparso è quasi un crimine.

«Come menzionato da Adele – ha quindi detto un portavoce di Spotify – siamo felici di comunicare che abbiamo introdotto una nuova funzione Premium, richiesta a lungo sia dagli utenti che dagli artisti. Di default, su tutti gli album, ci sarà la funzione Play».

LEGGI ANCHE: Adele racconta ’30’ a Zane Lowe su Apple Music (e parla di Tinder e Amy Winehouse)

Adele ha ringraziato la piattaforma su Twitter, sottolinenando i motivi della sua richiesta.

La risposta di Spotify è stata «Anything for you». Il nostro Per te questo ed altro, in poche parole.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021