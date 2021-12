I BTS passeranno il Natale con le famiglie per la prima volta dal debutto

Dopo, i BTS inizieranno il nuovo capitolo della loro carriera

Dopo grandiosi successi in classifica e on stage, i BTS stanno per prendersi un meritatissimo periodo di riposo. È quanto comunicato, con una nota ufficiale, dalla loro agenzia, la Big Hit Music. Per la prima volta dal debutto, la band coreana potrà passare il Natale insieme alla famiglia, prima di imbarcarsi nel nuovo capito della loro carriera.

“Dopo ‘BTS- PERMISSION TO DANCE ON STAGE -LA‘ e ‘JINGLE BALL TOUR 2021‘ i BTS prenderanno la loro seconda lunga pausa, dopo la prima del 2019. I Ragazzi sono rimasti attivi anche durante il Covid-19, nel 2020 e 2021, per creare una connessione ancora più stretta con i fan. Hanno ottenuto risultati grandiosi e si sono imposti come top artisti nel mondo. Dopo aver dato tutto il possibile, i BTS si prenderanno una pausa per ricaricarsi e per trovare nuove ispirazioni. Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti quanto sia importante per loro godersi la normalità, la libertà e la loro vita quotidiana. I Ragazzi si concentreranno, poi, sui lavori per il nuovo disco, che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo. La band sta anche preparando un concerto, il prossimo marzo, che la renderà ancora più vicina a Seoul e ai fan”.

