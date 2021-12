BTS: esce a sorpresa il remix di Natale della hit ‘Butter’

La band dei record, reduce dai primi concerti in presenza dal 2019, ha pubblicato il remix natalizio della super hit ‘Butter’.

Si intitola Butter (Holiday Remix) la nuova versione che i BTS regalano della loro super hit Butter, disponibile sulle principali piattaforme digitali. La band icona del pop globale ha, infatti, pubblicato a sorpresa il remix natalizio che rinnova la forza del singolo originale. Intatta, infatti, l’energia che ha trasformato la traccia in un successo mondiale con l’aggiunta di quel tocco festivo.

I suoni si fanno caldi e accoglienti, perfetti per farsi ascoltare durante il periodo delle feste di fine anno. Questa nuova release è destinata a rilanciare Butter nelle playlist e nelle classifiche dopo che la versione originale ha conquistato gli USA. La traccia, infatti, ha presidiato i vertici della Billboard Hot 100 per dieci settimane, facendo vincere alla band anche il premio come “Migliori artisti dell’anno” agli American Music Awards 2021.

Candidati come “Best Group Performance” ai Grammy, i BTS si sono da poco tornati live in presenza. Il 27 e 28 novembre e il 1° e 2 dicembre scorsi hanno calcato il palco del SoFi Stadium di Los Angeles con il ‘BTS Permission To Dnce On Stage – LA’, primo concerto dal vivo dal 2019. Ora il nuovo regalo agli ARMY in segno di gratitudine per il loro supporto ed entusiasmo.

Photo Courtesy of BIGHIT MUSIC via Universal Music Italia