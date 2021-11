L’attore di ‘Squid Game’ Park Hae-soo è «un grande fan dei BTS»

Park Hae-soo si è conteso il titolo di fan dei BTS con la collega di 'Squid Game' Jung Ho-yeon. E ha ammesso di essere un gran ballerino.

Gli attori di Squid Game sono fan dei BTS? Ovviamente sì. Lo abbiamo scoperto grazie a Variety e alla sua rubrica Most Likely To, in cui a giocare sono stati Jung Ho-yeon, Lee Jung-jae, Park Hae-soo, e il regista Hwang Dong-hyuk. I tre attori e il regista hanno risposto a molte domande, tra cui chi di loro fosse più incline a dimenticare le battute o chi, secondo loro, avesse più probabilità nella realtà di vincere Squid Game.

LEGGI ANCHE: Lo YouTuber MrBeast ha ricreato i set e i giochi di ‘Squid Game’ con 456 persone

Una delle domande verteva però sui BTS. Chi di loro canta più spesso le canzoni dei Bangtan Boys? I quattro protagonisti del gioco sulla domanda si sono però divisi. Jung Ho-yeon ha infatti votato per se stessa ed è stata ‘scelta’ anche da Park Hae-soo. Lee Jung-jae e Hwang Dong-hyuk hanno invece votato proprio per Park Hae-soo. «Credo che lui canti meglio di me – ha commentato Jung Ho-yeon – ma credo di conoscere i BTS meglio di lui».

«Sono un grande fan dei BTS. – aggiunge subito Park Hae-soo – Ma direi che sono più un ballerino che un cantante».

Hwang Dong-hyuk gli ha quindi chiesto se fosse in grado di ballare le canzoni dei BTS. La risposta di Park Hae-soo è stata decisa «No!». Nel corso dell’intervista, comunque, l’attore ha dato prova di avere una bellissima voce e ha rivelato chi fosse il suo artista preferito. Si tratta di Kang San-Eh, un cantautore folk-rock da molti soprannominato il «Bob Dylan coreano» e autore del brano Like the salmon swimming up the river, cantata da Park Hae-soo durante l’intervista.