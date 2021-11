Zerocalcare consiglia 8 serie da vedere su Netflix

Dopo il successo di 'Strappare lungo i bordi', il fumettista prende possesso dell'account Twitter di Netflix

Il legame tra Zerocalcare e Netflix è diventato ancora più forte. Dopo il successo di ‘Strappare lungo i bordi‘ il fumettista ha preso possesso del profilo Twitter del servizio di streaming e ha consigliato 8 serie da recuperare.

Qui metto le 8 serie che gli amici miei non hanno visto pure se io gli dicevo siete scemi so fichissime. Oh, non ci metto cose come Narcos o Breaking Bad perché sono universalmente considerate come bombe atomiche e non serve che ve le spingo io.

Nessun titolone, insomma. Ma chicche per chi è stanco di guardare su Netflix le solite cose. Ecco i consigli di Zerocalcare, scritti con il suo inconfodibile linguaggio, arricchiti da suoi disegni.

LEGGI ANCHE >> Zerocalcare, ‘Niente di nuovo sul fronte Rebibbia’ in libreria il 25 novembre: le date del firmacopie

1. Derry Girls: adolescenti in una scuola cattolica irlandese negli anni ‘90. A me non fa ridere niente MAI, ma questo mi fa ammazzare dalle risate. Se non ridete ve meritate quelli che parlano romano e se magnano le parole. 2. When They See Us: la storia vera di cinque pischelli neri accusati ingiustamente di un violento stupro avvenuto a Central Park. È straziante, te fa venì il sangue agli occhi e se non piangete siete aridi serci. 3. Black Summer: finalmente basta telenovele piagnone con i morti viventi lenti e fattoni sullo sfondo. Questi so tipo i Bolt degli zombie, piottano una cifra e i protagonisti pensano solo a sopravvivere no a fa piccipicci. 4. Godless: il capo di una banda di criminali arriva in una città del West abitata interamente da donne. È così fomentoso che alla fine volevo esse femmina, sapere sparare e vivere alla fine dell’800, pure se mi sa che nella vita vera non era così fico.

Leggi anche >>Hellbound: tutto sulla nuova serie sudcoreana di Netflix