Da producer della Big Hit al debutto da solista: tutto su ADORA

ADORA ha prodotto tanti pezzi per i BTS

La Big Hit continua a sfornare talenti. Si chiama Park Soo-Hyu, ma è conosciuta con il nome di ADORA, e lavora dal 2016 come producer della grande casa discografica sudcoreana, la stessa che ha lanciato i BTS. Proprio per la band record del K-Pop, infatti, ADORA ha composto diversi pezzi, tra i quali Spring Day, Boy With Luv, Love Maze, Magic Shop e tanti altri.

Adesso, però, ADORA ha intenzione di brillare di luce propria: a novembre, infatti, debutterà come solista con la AURA Entertainment, una nuova casa discografica, nata lo scorso dicembre, che punta a presentare al mondo grandi talenti. Queste le loro parole:

ADORA è pronta per scrivere la sua storia da solista. Il suo percorso sta per iniziare. Siate pronti ad amarla.



Il sogno di ADORA è sempre stato quello di cantare sul palco: in passato, infatti, la producer è stata una trainee della Music K Enternainment, dove studiava per diventare membro della girl band The Ark. I piani, però, sono andati diversamente e ADORA ha dovuto rimandare il suo debutto.

La carriera di ADORA con i BTS e non solo

La Army dei BTS già conosce il suo nome: ADORA, infatti, oltre ad aver prodotto tanti dei loro pezzi, ha anche cantato come corista in brani come 134340 e Home. La 24enne ha sempre supportato i Ragazzi e delle foto spuntate su Twitter confermano quanto la producer sia legata alla band di Butter.

Non solo BTS. Nel lungo curriculum di ADORA figurano anche i TXT, per cui ha scritto pezzi come Our Summer, Rollar Coaster, Poppin’ Star, 20cm, e le Gfriend con cui ha lavorato per Labyrinth e Siren’s Call.

