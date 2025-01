Villa Medici a Roma ospita la mostra ‘CHROMOTERAPIA’, collettiva dedicata alla fotografia a colori che rende felici.

Colori intensi e audaci, dal giallo limone al blu più profondo, dal rosso scarlatto all’arancione acceso. Sono questi gli ingredienti della nuova mostra dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici: CHROMOTHERAPIA. La fotografia a colori che rende felici. Visitabile dal 28 febbraio al 9 giugno 2025, l’esposizione curata da Maurizio Cattelan e Sam Stourdzé celebra la forza terapeutica e narrativa del colore nella fotografia. E lo fa attraverso lo sguardo innovativo di 19 artisti di fama internazionale.

Il percorso si articola in sette sezioni tematiche che offrono una panoramica sulla fotografia a colori dal XX secolo a oggi, esplorando come il colore sia diventato un linguaggio visivo potente. Ecco, allora, i primi esperimenti scientifici e l’estetica pop, le riflessioni filosofiche ma anche le provocazioni kitsch e surreali. CHROMOTHERAPIA racconta come il colore sia stato usato per reinventare generi tradizionali e aprire nuovi orizzonti creativi.

MARTIN PARR Common Sense ©️ Magnum Photos

La fotografia a colori, inizialmente relegata ai margini del mondo artistico, è stata una fonte inesauribile di sperimentazione per fotografi che hanno sfidato le convenzioni documentaristiche. Solo in questo modo sono riusciti a esplorare un immaginario – personale e collettivo – tra citazioni da barocco, surrealismo e cultura pop.

Un itinerario di emozioni cromatiche

Il viaggio comincia con pionieri come Erwin Blumenfeld, Harold Edgerton e Yevonde Middleton, per approdare alle sperimentazioni contemporanee. Per svelare come il colore possa trasformare l’ordinario in straordinario, diventando elemento narrativo centrale.

LEGGI ANCHE: — Meri Gorni: identità umane e arboree nella mostra ‘Ritratti in Bosco’

Queste le sezioni del percorso con i suoi protagonisti:

EARLY BIRDS

Erwin Blumenfeld, Harold Edgerton, Yevonde Middleton, Toiletpaper.

Erwin Blumenfeld, Harold Edgerton, Yevonde Middleton, Toiletpaper. RAINING CATS AND DOGS

Walter Chandoha, William Wegman, Toiletpaper.

WILLIAM WEGMAN

Ski patrol, 2017

Courtesy Galerie George-Philippe et Nathalie Vallois WALTER CHANDOHA

New Jersey, 1962 ©️ Walter Chandoha Archive

GLOSSY

Guy Bourdin, Hiro, Toiletpaper.

Guy Bourdin, Hiro, Toiletpaper. FEMME FATALE

Adrienne Raquel, Miles Aldridge, Juno Calypso, Alex Prager, Toiletpaper.

Adrienne Raquel, Miles Aldridge, Juno Calypso, Alex Prager, Toiletpaper. STRANGER THINGS

Arnold Odermatt, Sandy Skoglund.

Arnold Odermatt, Sandy Skoglund. FOODORAMA

Martin Parr, Toiletpaper.

Martin Parr, Toiletpaper. MAKE A FACE

Hassan Hajjaj, Ouka Leele, Pierre et Gilles, Ruth Ossai, Toiletpaper.

Villa Medici – Accademia di Francia, Roma

28 febbraio – 9 giugno 2025

Aperta tutti i giorni, inclusi i festivi: 10:00 – 19:00

Ingresso gratuito

Immagini da Ufficio Stampa