Dal 23 gennaio, Nuova Galleria Morone di Milano ospita la personale di Meri Gorni dedicata al legame tra umanità e natura vegetale.

Nuova Galleria Morone di Milano inaugura il 2025 con Ritratti in Bosco, personale di Meri Gorni che esplora il profondo legame tra l’identità umana e quella degli alberi. Dal 23 gennaio al 14 marzo, l’artista invita il pubblico in un universo poetico dove parola e immagine si intrecciano, svelando le connessioni invisibili tra uomo e natura.

Il bosco, con la sua complessità simbolica e fisica, diventa protagonista delle opere esposte, nelle quali Gorni descrive gli alberi come entità dotate di identità forti, quasi consapevoli della propria natura. Attraverso un linguaggio evocativo e stratificato, l’artista crea ritratti che intrecciano il visibile e l’invisibile. E immerge lo spettatore in un mondo fatto di relazioni profonde e dialoghi tra umano e non umano.

Immagine da Ufficio Stampa

Le sue opere nascono da un lavoro lento e riflessivo, capace di trasformare il quotidiano in un’esperienza di ascolto e decelerazione. Così, osservando radici, funghi e simbiosi sotterranee, Gorni indaga le interconnessioni spesso trascurate della natura, dando vita a una poetica che invita a “diventare impercettibili” per cogliere l’essenza del vivente.

Uno dei lavori centrali della mostra è Albero Genealogico (2019), opera che ridefinisce l’immagine dell’albero come simbolo patriarcale. Se tradizionalmente il tronco rappresenta una gerarchia verticale e autoritaria, Gorni propone una visione orizzontale e inclusiva, che celebra la condivisione e la connessione come forme di appartenenza al vivente.

L’artista

Nata a Paderno Dugnano, Meri Gorni ha studiato filosofia all’Università Statale di Milano, sviluppando un approccio artistico che intreccia narrazione e immagine. Nei suoi lavori – che spaziano tra disegno, fotografia, video e performance – il linguaggio scritto diventa elemento centrale, trasformandosi in un mezzo per indagare la memoria, la fiaba e le connessioni tra personale e collettivo.

Tra le sue mostre personali più recenti, ricordiamo Tutto il mondo è come (Trieste, 2023), Sì (Villa Manzoni, 2022) e Il paradiso? Un libro (Nuova Galleria Morone, Milano, 2018).

Informazioni utili

Ritratti in Bosco

Meri Gorni

23 gennaio – 14 marzo 2025

Martedì – Venerdì 11:00-19:00 | Sabato 15:00-19:00

Nuova Galleria Morone, Via Nerino 3, Milano

Ingresso gratuito

Immagini da Ufficio Stampa