Il mondo di Paris Hilton sbarca nel metaverso di Roblox

La popolare ereditiera lancia il suo ‘Paris World’ con cui visitare virtualmente la sua villa ed entrare nella sua vita.

Paris Hilton sbarca nel metaverso con un vero e proprio ‘Paris World’, realtà virtuale con cui entrare nella sua vita. Ereditiera, business woman e dj da migliaia di euro a serata, la Hilton ha presentato la sua isola virtuale sulla piattaforma online Roblox. Grazie alle nuove tecnologie, dunque, i visitatori potranno entrare nella dimora di Paris a Beverly Hills, ricostruita digitalmente fin nei minimi dettagli.

Dalle stanze padronali alla residenza destinata ai suoi amati cani fino alla passerella che riproduce fedelmente la location delle nozze con Carter Reum. Non manca nulla nella realtà virtuale dell’icona fashion che scarrozza i suoi ospiti su una supercar o, a scelta, sul suo yacht da mille e una notte. E come in ogni metaverso che si rispetti, ogni attività ha un costo, compreso il dj set che vede la Hilton in console come nei migliori club di Ibiza o Dubai.

“Per me, il metaverso è un posto dove puoi fare tutto ciò fai fare nella vita reale”, ha dichiarato Paris al Tribune. “Non tutti riescono a sperimentarlo ed è ciò su cui abbiamo lavorato nell’ultimo anno. Ho cercato di fornire tutte le mie ispirazioni su ciò che voglio in quel mondo”.

La Hilton, dunque, si aggiunge ad altre celebrità come Lil Nas X e Travis Scott, che hanno inaugurato i loro mondi virtuali con esibizioni speciali. Si tratta dell’ultimo progetto, in ordine di tempo, per la bionda celebrity che dalle pagine di gossip è passata al mondo dell’imprenditoria e della musica.

Sue, infatti, svariate linee di prodotti tra abbigliamento, cosmetici, gioielli e accessori che le hanno fruttato, si stima, circa quattro miliardi di dollari in dieci anni. Mancava solo il ‘Paris World’. “Abbiamo costruito un mondo fantastico e stravagante che siamo convinti i fan adoreranno”, dichiara il manager Bruce Gersh, produttore televisivo e presidente della società 11:11 Media al fianco della Hilton.

