‘Monopoly Mega Milano’, la nuova versione è un omaggio alla città metropolitana

Dai quartieri storici all’hinterland: la nuova maxi versione del popolare gioco in scatola è dedicata alla città metropolitana di Milano.

Il gioco da tavola per eccellenza si rinnova ancora una volta e sceglie, per la nuova versione, di parlare milanese. Nel suo 87° compleanno, infatti, il Monopoly dedica l’edizione extralarge personalizzata al capoluogo lombardo. Dal cuore di Brera a Sesto San Giovanni, da CityLife ad Assago, le tradizionali vie sono sostituite dai Quartieri più importanti della città fino ai centri urbani dell’hinterland. E per la prima volta in assoluto anche i grattacieli saranno edificabili.

Monopoly MEGA Milano è, dunque, un vero omaggio alla metropoli della Madonnina, a cui il gioco è da sempre molto legato. Era, infatti, il 1935 quando il Monopoly arrivò in Italia e allora fu il giornalista milanese Emilio Ceretti a occuparsi della traduzione in italiano. Nel suo lavoro, l’ispirazione milanese fu importantissima. Basti pensare ad alcune vie e piazze (dalla centralissima Via Giardini, dove Ceretti risiedeva, a Viale Monte Rosa fino a Via Dante e Via Verdi).

Foto da Ufficio Stampa GDG

Ora, Milano torna protagonista al cento per cento con dodici caselle in più e un dado extra che rende più rapide le partire. Tra le altre novità, il biglietto dell’autobus con spostare liberamente le pedine, la banconota da 1000 e un tabellone personalizzato con i Quartieri e la Provincia.

Immancabili, poi, Imprevisti e Probabilità tutti a tema meneghino quali gli stessi colori delle carte bianche e rosse come lo stemma di Milano. Sfogliando il mazzo, ecco spuntare la possibilità di regalare uno spettacolo alla Scala, un giro turistico in Duomo, una ricarica del car sharing o un affitto per la Settimana della Moda. E poi, ovviamente, ci sono gli edifici edificabili multipiano, le stazioni (da Rogoredo a Garibaldi e Cadorna) e per la prima volta anche i Depositi, che permettono di raddoppiare il canone dell’affitto.

Prodotto da Winning Moves, Monopoly MEGA Milano è disponibile nei principali store. Il prezzo consigliato al pubblico è a partire € 39,99.

Foto da Ufficio Stampa GDG