Amazon Music presenta il pop-up corner di ‘MATERIA (Pelle)’

Con Amazon Music alla scoperta del nuovo album di Marco Mengoni grazie a un pop up corner con tecnologia all’avanguardia.

Amazon Music è al fianco di Marco Mengoni per festeggiare la pubblicazione del nuovo album ‘MATERIA (Pelle)’. Il progetto discografico, seconda tappa della trilogia ‘MATERIA’, diventa un’esperienza immersiva che vuole avvicinare i fan all’artista e alla sua musica in maniera innovativa. Il viaggio musicale del disco prende, dunque, vita attraverso il senso del tatto per richiamare proprio le suggestioni del sottotitolo ‘pelle’.

Dal 7 all’11 ottobre, l’Atrio Monumentale della Stazione Centrale di Milano ospita un’installazione interattiva sorprendente. Per l’occasione, Amazon Music propine un itinerario sensoriale che utilizza una sofisticata tecnologia sinestetica. Nel pop-up corner, infatti, i fan sono invitati a indossare delle cuffie e ascoltare alcuni brani del nuovo album di Marco Mengoni davanti a un LED screen che sfrutta la tecnologia tattile.

Questa è in grado di applicare forze, vibrazioni o movimenti sull’utente, consentendo un coinvolgimento straordinariamente realistico. Forza, temperatura e consistenza – i tre elementi fondamentali del tatto – risultano così combinati in maniera sorprendente. Un esperienza da non perdere e completamente gratuita. ‘MATERIA (Pelle)’di Marco Mengoni è già disponibile sull’app di Amazon Music app per iOS e Android.

