Taylor Swift entra nei Guinness World Records con ‘All Too Well’

L’artista americana mette a segno il record per la canzone più lunga che abbia mai raggiunto la prima posizione nelle classifiche. È non è il solo primato di Taylor Swift.

È di Taylor Swift il record per la canzone più lunga che ha scalato le classifiche raggiungendo la prima posizione. Il brano in questione è All Too Well (10 Minute Version), contenuto dell’ultimo progetto dell’artista dal titolo ‘Red (Taylor’s Version)’, nuova versione del quarto album di studio. La traccia pubblicata, come suggerisce già il titolo, ha una lunghezza di 10 minuti e 13 secondi ed è la versione integrale della canzone uscita nell’ottobre 2012.

E l’attesa, evidentemente, era parecchia tanto da far volare All Too Well (10 Minute Version) sul primo gradino della Billboard Hot 100. Supera, così, American Pie di Don McLean, per quattro settimane al vertice nel 1972 con i suoi 8 minuti e 37 secondi. E la traccia da record è solo la punta di diamante di una serie di primati che la Swift ha infranto in queste settimane.

Su Spotify, infatti, Taylor si è laureata come l’artista donna più ascoltata in un giorno con oltre 122.9 milioni di stream. E ‘Red (Taylor’s Version)’ è l’album di un’artista femminilepiù ascoltato di sempre in un giorno sulla stessa piattaforma con più 90.8 milioni di stream.

LEGGI ANCHE: Shawn Mendes annuncia un concerto a Milano nel 2022

La Swift supera, di fatto, se stessa: il record precedente, infatti, era detenuto dal suo album precedente ‘folklore’. A questi numeri si aggiunge il fatto che tutte le trenta tracce del disco sono entrate nella Top75 della Top200 Spotify Global. E ancora, ben ventisei brani della tracklist si sono piazzati nella Billboard Hot 100 superando il primato precedente di ‘Lover’ (2019).

LEGGI ANCHE: BTS Law, la legge che potrebbe esonerare gli idol coreani dal servizio militare

Non finisce qui: ‘Red (Taylor’s Version)’ diventa l’album di studio con più new entry in contemporanea nella US Hot 100. Non era mai successo prima. Infine, All Too Well (Taylor’s Version), che dura 5 minuti e 29 secondi, ha debuttato al primo posto della Top200 Global con 6.6 milioni di ascolti. Per un totale di streaming nella prima settimana di 54.4 milioni.

Foto da Ufficio Stampa Words For You