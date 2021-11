Shawn Mendes annuncia un concerto a Milano nel 2022

Shawn Mendes annuncia una nuova tappa del Wonder: The World Tour 2022 a Milano il 9 maggio 2022. Tutte le info.

Dopo il grande successo di vendite del concerto di Bologna, Shawn Mendes ha annunciato un secondo concerto in Italia che si terrà al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 9 Maggio. Un ennesimo riconoscimento dello straordinario legame che si è creato tra il cantautore canadese e il pubblico Italiano.

Il Wonder: The World Tour 2022 farà tappa in 64 arene tra il Nord America, il Regno Unito e il resto d’Europa. La parte Nord Americana partirà il 27 Giugno 2022 da Portland. Includerà città come Vancouver, Washington DC, Brooklyn, Los Angeles e Miami prima di chiudere il 26 Ottobre 2022 a Newark.

Tra le date Europee anche i due concerti italiani a Bologna (2 Aprile) e Milano (9 Maggio) che segneranno il ritorno di Shawn Mendes in Italia a 3 anni dai due straordinari show sold out a Torino e Bologna. Ad aprire i concerti Italiani ci sarà la cantautrice e polistrumentista statunitense King Princess, uno dei nomi più interessanti della scena pop globale.

L’annuncio del tour segue l’uscita del singolo Summer of Love con Tainy e soprattutto dell’album Wonder, che ha debuttato al n.1 nella classifica Billboard Top 200 facendo di Mendes uno dei tre artisti maschi ad avere raggiunto il n.1 con quattro album entro i 22 anni d’età.

Pre-sale esclusiva R101 dalle 10.00 dalle 10.00 di Venerdì 3 Dicembre alle 20.00 di Domenica 5 Dicembre.

dettagli su www. r101.it

Apertura vendite: Lunedì 6 Dicembre ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com