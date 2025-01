Nexo Studios porta sul grande schermo vita e arte del pittore divisionista che ha trasformato il dolore e la realtà sociale in capolavori senza tempo.

Pellizza Pittore da Volpedo è il docu-film prodotto da Apnea Film con la collaborazione di METS Percorsi d’Arte che inaugura la nuova stagione della Grande Arte al Cinema di Nexo Studios. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film offre un ritratto intimo e commovente del grande pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868–1907), figura centrale del Divisionismo e autore dell’iconico Quarto Stato.

Il documentario di Francesco Fei ripercorre la vita e le emozioni di Pellizza intrecciandole con la sua visione della realtà e il suo percorso artistico. Grazie alla “coscienza narrante” di Fabrizio Bentivoglio, lo spettatore viene condotto nei luoghi dove l’artista visse e creò, immergendosi nel mondo emotivo che ha dato vita alle sue opere.

Immagine da Ufficio Stampa

Il progetto evidenzia, in particolare, alcuni momenti cardinali del percorso dell’artista a partire proprio dal Quarto Stato (1902), simbolo delle lotte sociali e conservato oggi alla Galleria d’Arte Moderna di Milano. Ma sottolinea anche la profonda influenza del dolore personale, come la tragica perdita della moglie, che portò Pellizza a togliersi la vita nel 1907. Così come la costante ricerca artistica tra Divisionismo e Simbolismo, con un raffinato uso del colore e una tecnica innovativa che trasforma ogni tela in una rivelazione.

Un racconto autentico e coinvolgente

Fei, già regista di Segantini, ritorno alla natura (2016), esplora questa volta il legame tra arte, natura ed emozioni umane anche grazie a immagini filmiche ispirate alle tonalità e alle composizioni delle opere di Pellizza che appaiono come quadri viventi.

LEGGI ANCHE: — ‘The Neighbors’: l’arte illustrata che esplora orrore e intimità

Realizzato con la consulenza di Aurora Scotti, massima esperta di Pellizza, e con il supporto dell’Associazione Pellizza da Volpedo, il film va oltre la semplice biografia. Attraverso lettere, testimonianze e fotografie, lo spettatore viene coinvolto in un viaggio che unisce storia, arte e sentimento, restituendo l’attualità del pensiero e delle opere del pittore.

La narrazione si apre nello studio di Pellizza a Volpedo, rimasto intatto come l’ha lasciato l’artista. Bentivoglio dà voce ai suoi scritti, intrecciando ricordi e riflessioni con immagini che rimandano alla poetica divisionista. Un intreccio di punti e colori che rivela la bellezza nascosta nella realtà.

Foto da Ufficio Stampa

Per completare questo viaggio si segnala che, sino al 6 aprile 2025, il Castello di Novara propone la mostra Paesaggi. Realtà Impressione Simbolo. Da Migliara a Pellizza da Volpedo, con capolavori da collezioni private. Con il biglietto del cinema, ingresso ridotto alla mostra di Novara e viceversa. Pellizza Pittore da Volpedo è nelle sale il 4 e 5 febbraio 2025 nelle sale italiane (elenco su nexostudios.it).

I prossimi appuntamenti della Grande Arte al Cinema

Dopo Pellizza Pittore da Volpedo, gli appuntamenti con la Grande Arte al Cinema – distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies e in collaborazione con Abbonamento Musei – prevede:

4 e 5 marzo Van Gogh. Poeti e amanti

8 e 9 aprile L’alba dell’Impressionismo. Parigi 1874

6 e 7 maggio Andy Warhol. American Dream

Immagini da Ufficio Stampa