Yourban2030 a New York e in Abruzzo per la Giornata Mondiale Zero Emissioni

Il 21 settembre 2022, arte, scuola, sostenibilità quotidiana e bellezza con l’italiana Yourban2030 tra New York e Abruzzo.

Il 21 settembre 2022 per la Giornata Mondiale Zero Emissioni – Zero Emissioni Day, la no profit italiana Yourban2030 fa incontrare Stati Uniti (New York) e Italia con due eventi nel segno dell’Agenda2030. E con il coinvolgimento di oltre 2000 giovani.

Uno a New York in collaborazione con il Dipartimento dell’istruzione di New York City presso la High School of Art and Design di Manhattan. L’altro in Abruzzo, nello scenario del museo a cielo aperto di Borgo Universo ad Aielli (AQ).

Yourban2030 a New York

Gli eco-murales – opere di street art in grado di eliminare l’inquinamento atmosferico, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria – arrivano così nel cuore di New York. Il progetto è nato con gli studenti su tre temi fondamentali: sostenibilità, identità e inclusione. Un intervento artistico di pattern e colori che ha visto coinvolti centinaia di ragazzi. Con la realizzazione di Giorgia Rojas Monaco e Poi Everywhere, e che renderà più pulita l’aria di Manhattan.

Costellazioni in Abruzzo

Da una sponda all’altra dell’Oceano, sempre il 21 settembre 2022, a Borgo Universo (Aielli – AQ) prenderà vita Costellazioni. Il nuovo progetto è dedicato agli under 35 italiani di Negroni Salumi in collaborazione con la no-profit Yourban2030 e sotto la direzione artistica di Palomart Network. Il progetto entra nel vivo con l’inaugurazione del suo primo murale all’interno del piccolo museo a cielo aperto abruzzese. Riscoperto e rivalorizzato da un gruppo di giovani, grazie all’arte di strada e all’astronomia.

In occasione della Giornata Mondiale Zero Emissioni – Zero Emissioni Day, l’artista francese Zoer – famoso per aver trasformato 144 auto abbandonate nella più antica discarica della Francia in una monumentale palette di colori (Solara) – affiancato dallo street artist napoletano Giovanni Anastasia, firmerà il primo eco-murales di Borgo Universo, ispirato alle parole chiavi rispetto ed equilibrio, scelte da oltre 600 ragazzi e ragazze che hanno risposto alla call to action lanciata online a luglio.

La pittura purifica aria Airlite – riconosciuta dalle Nazioni Unite come una delle quattro per contrastare l’inquinamento – è una tecnologia che si applica come una semplice pittura, che con l’azione della luce elimina agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide, trasformando ogni parete in un depuratore d’aria naturale.