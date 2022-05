A Londra il live painting su ceramica di Camilla Falsini, a cura di Yourban2030

Le superfici ceramiche di Iris Ceramica Group diventano opera d'arte per due giorni di live painting di Camilla Falsini.

La Clerkenwell Design Week 2022 – nel design district di Londra il 24 e il 25 maggio – si prepara a raccontare una storia di arte e sostenibilità con la performance live painting di Camilla Falsini. A cura della no profit Yourban2030 e promossa da Iris Ceramica Group, la performance della street artist Camilla Falsini consiste nella realizzazione in diretta di una vera e propria opera d’arte su ceramica, ispirata al Movimento Memphis.

Del Movimento, Camilla racconta e interpreta lo stile grafico, i pattern, i colori, le asimmetrie e la creatività. In particolare, la street artist renderà omaggio agli autori di cui sono esposte le opere più iconiche. Da Aldo Cibic a Andrea Branzi, passando per Ettore Sottsass, George Sowden e Luigi Serafini. E ancora Marco Zanini, Martine Bedin, Matteo Thun, Michele De Lucchi e Nathalie Du Pasquier, Peter Shire. Un’opera d’arte tra le opere d’arte in ceramica, che coinvolge attivamente lo spettatore, in uno spettacolo vivo e condiviso.

Camilla Falsini, il live painting su ceramica

Nel suo originale live painting su ceramica, Camilla parlerà di transizione ecologica e di nuove soluzioni percorribili. Partendo proprio dalla ceramica innovativa di Iris Ceramica Group, azienda che rappresenta il fare impresa in modo sostenibile.

A sposare la causa e a curare il live painting affidato non casualmente a una firma femminile è stata la no profit Yourban2030.

«Una realtà come quella di Iris Ceramica Group – spiega Veronica De Angelis, Presidente Yourban2030 – dimostra l’unicità dell’imprenditoria femminile italiana. Si pone come avamposto di innovazione e sostenibilità per cui l’Italia può fare scuola. Il 24 e il 25 maggio a Londra un’opera d’arte prenderà vita attraverso la performance di live painting di Camilla Falsini per raccontare tutto questo. E per ricordarci non solo che la ceramica è un materiale nobile, ma anche arte, creazione, tela d’artista e al tempo stesso superficie tecnica innovativa e sostenibile».

Il live painting di Camilla Falsini verrà ospitato nella cornice della mostra d’arte Ceramics: Neverending Artworks, in esposizione fino al 3 giugno presso il Flagship Store londinese di Iris Ceramica Group. Dopo il grande successo dell’esposizione di Milano, la mostra – realizzata in collaborazione con Antonia Jannone Disegni di Architettura – approdata a Londra lo scorso 29 aprile, è dedicata alle opere in ceramica più iconiche che hanno segnato la storia del nuovo design.

Foto Yourban2030 e Iris Ceramica via HF4