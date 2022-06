Londra, il live painting di Camilla Falsini: «Il mio omaggio al Movimento Memphis»

In occasione della Clerkenwell Design Week 2022, il 24 e il 25 maggio si è tenuta la performance live painting di Camilla Falsini, a cura della no profit Yourban2030 e promossa da Iris Ceramica Group.

Un’opera realizzata in diretta e ispirata al Movimento Memphis.

Nel suo originale live painting su ceramica, la street artist Camilla Falsini – attraverso il linguaggio e i colori ispirati al movimento artistico – ha parlato di transizione ecologica e di nuove soluzioni percorribili, partendo proprio dalla ceramica innovativa di Iris Ceramica Group, azienda che rappresenta il fare impresa in modo sostenibile.

«Per me – ha dichiarato Camilla Falsini – è stato naturale ispirarmi a dei vasi per pensare e realizzare quest’opera che rappresenta quasi due sculture. Lavorando su due lastre di questa ceramica molto scura, lasciando che si vedesse la parte in ceramica, mi sono concentrata nel riempire la parte centrale delle lastre. Passare dal muro alla ceramica è stata un’esperienza particolare. La ceramica è molto liscia e non particolarmente porosa. C’è stato un passaggio tecnico in più. Per il resto però è stato come lavorare su un muro, ma in piccolo, lavorando sulle lastre in verticale».