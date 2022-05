‘Il Giardino in Ogni Senso’, il 4 e 5 giugno alla scoperta delle aree verdi inedite di Roma

Due giorni di scoperta sensoriale grazie a 'Il Giardino in Ogni Senso': tutto il programma e le info sull'iniziativa.

Roma è una città ricca di aree verdi (è la terza città d’Europa dopo Parigi e Amsterdam) e l’occasione per scoprirle è alle porte. Dal 4 al 5 giugno 2022, Roma alzerà infatti il sipario sul suo patrimonio naturalistico, raccontando un altro volto della capitale, con Il Giardino in Ogni Senso.

In occasione di Appuntamento in Giardino – organizzato dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura – le aree verdi si apriranno eccezionalmente ad appassionati e non solo.

Il Giardino in Ogni Senso – di cui è promotore il Municipio Roma I, a cura di PromoTuscia, in collaborazione con APGI – racconterà in ogni senso le aree verdi segrete e inedite. Il tutto grazie a un programma a tappe che vedrà protagonisti Piazza Vittorio, il Giardino di Confucio, il Parco di Villa Celimontana, la Villa Farnesina, Villa Sciarra.

Luoghi speciali che diventano teatro di appuntamenti per approfondire, sperimentare, conoscere e ripensare la città. Con l’obiettivo di diffondere una cultura green e ecosostenibile che faccia da collante tra tutte le generazioni. Non solo: l’iniziativa punta a modificare il concetto stesso di spazio urbano, contaminandolo con elementi vegetali e animali e diversificandolo da un punto di vista turistico, non più congestionato verso i grandi attrattori.

Il Giardino in Ogni Senso, il programma

Sabato 4 Giugno

10.00 Il giardino di Piazza Vittorio raccontato da Carlo Mascioli e Marina Fresa

11.00 Presso la Casa del municipio Roma I centro, Cakegardenproject, esplorazioni tra dolci e giardini, conferenza a cura di Monica Sgandurra.

16.30 Il giardino di Confucio raccontato da Massimo Livadiotti dell’Associazione Respiro Verde Legalberi e Marco Paolocci.

17.30 presso il Parco del Celio, Laboratorio per bambini La geometria della naturaScienza Verde disegnando attraverso le forme naturali a cura dell’agenzia Orto delle idee.

Domenica 5 giugno

10.00 Passeggiata racconto con partenza da Piazzale Garibaldi a cura di Claudia Poli Lener.

11.30 Villa Farnesina raccontata da Claudia Poli Lener.

17.30 I giardini di Villa Sciarra raccontati da Bianca Esmeralda Panu.

18.00 presso il Giardino dei Cedri a Trastevere, Laboratorio per bambini “Il giardino progettato da me” a cura de Il Giardino Segreto di PromoTuscia

N.B: gli appuntamenti potrebbero subire di cambiamenti relativi alle disponibilità dei giardini o degli spazi previsti nel programma.

Eventi gratuiti, prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al numero 3485203954 o tramite mail all’indirizzo letizia@promotuscia.it

Foto di Luca Perazzolo via HF4