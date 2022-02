EXPO DUBAI: Archeo-danza, Biodiversità e Arti dai Borghi con Beauty in the Beauty per Regione Marche

Bellezza nella Bellezza - Beauty in the Beauty: Biodiversità, Arti e Tradizioni d'Italia a EXPO Dubai con Regione Marche.

Dal 21 al 26 febbraio approda ad Expo Dubai Marche/Land of Excellence, la settimana delle Marche che porterà negli Emirati Arabi l’eccellenza del saper fare. Un fitto calendario di eventi per presentare 19 progetti e per promuovere il saper fare del territorio.

Tra questi – dal 24 al 26 febbraio 2022 – il Padiglione Italia di Expo Dubai e la galleria Foundry Dubai diventeranno palcoscenico di un evento speciale, realizzato dall’Associazione Gruppo Danza Oggi e supportato dalla Regione Marche, Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty #Tradizioneinnovazione dalla creatività artigiana alle connessioni Glocal.

LEGGI ANCHE: VR Cinema: arriva il primo cinema in realtà virtuale con Rai Cinema

Beauty in the Beauty è progetto originale che – attraverso un’esperienza immersiva – accende i riflettori sull’artigianato artistico e culturale di una regione naturalmente vocata alla bellezza. È un’esperienza immersiva artistica, tra video installazioni e sviluppo dei 5 sensi. Coinvolti due tra i borghi più belli d’Italia – Corinaldo (AN) e Offida (AP) – insieme ad Arcevia (AN), terra dei 10 castelli. Un’esperienza che, oltre la tecnologia, porterà all’attenzione del grande pubblico internazionale valori e patrimonio del centro Italia. Un viaggio virtuale e reale in quegli elementi custodi del tempo che, forti di nuove ricerche e innovazioni, caratterizzano l’intero territorio.

Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty comincia il 24 febbraio 2022 con l’anteprima al Foundry Dubai alle ore 18.00 (Boulevard Crescent – Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Downtown Dubai – Dubai), per proseguire il 25 febbraio sempre alle ore 18.00 con l’evento immersivo in sinergia con Eccellenze Marchigiane a Dubai all’interno di Immagina Style LLC presso 48 BurJ Gate Tower, Burj Khalifa District – 10th Floor, Office 1001 Dubai). Il giorno successivo, si torna al Foundry Dubai con gli ultimi altri 4 appuntamenti, a partire dalle 10.30.