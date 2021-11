Augusto Fornari e Chiara Becchimanzi raccontano ‘Le Intellettuali di Piazza Vittorio’

Augusto Fornari, regista, e Chiara Becchimanzi ci raccontano Le Intellettuali di Piazza Vittorio, in scena in vari teatri del Lazio. Ispirato a Le Intellettuali di Molière, lo spettacolo è rappresentato da Valdrada Teatro. Valdrada Teatro è una compagnia femminile formata dalla stessa Chiara Becchimanzi, Giorgia Conteduca, Monika Fabrizi, Giulia Vanni.

«Quando rilessi la prima scena de Le Intellettuali di Molière, dove due sorelle discutono in maniera accorata sull’opportunità di sposarsi e fare figli invece di darsi allo studio, mi venne alla mente un’immagine. – dice Augusto – Due donne che discutono, una con l’hijab, una senza».

Le Intellettuali di Piazza Vittorio trasforma dunque la famiglia di mecenati in una famiglia italo-iraniana, trasferitasi in Italia dopo la Rivoluzione Islamica del ’79.

«Per me Molière prende in giro gli eccessi della natura umana. – aggiunge il regista – Spesso le idee sono belle, ma metterle in pratica è faticoso».