‘Le Intellettuali di Piazza Vittorio’ di Valdrada Teatro: la prima nazionale il 20 novembre

Le Intellettuali di Piazza Vittorio sarà in prima nazionale il 20 novembre al Teatro del Lido di Ostia, adattamento teatrale critico e di genere de Le Intellettuali di Moliere. Un testo a tratti misogino che – nel riadattamento firmato da Chiara Becchimanzi – acquista un sapore completamente nuovo. Una lettura che parla di donne che cercano di conciliare le loro mille attitudini, ma soprattutto di diritto all’autodeterminazione. Il tutto con l’immancabile piglio ironico che caratterizza Valdrada Teatro, compagnia femminile formata dalla stessa Chiara Becchimanzi, Giorgia Conteduca, Monika Fabrizi, Giulia Vanni.

Le Intellettuali di Piazza Vittorio trasforma la famiglia di mecenati descritta dal celebre drammaturgo francese in una famiglia italo-iraniana, trasferitasi in Italia dopo la Rivoluzione Islamica del ’79. Un evento storico di portata enorme, di cui ci è giunta solo un’eco confusa, ma più che mai attuale, considerando gli ultimi accadimenti internazionali. Così, le due sorelle Henriette e Armande si trasformano in Laleh (in italiano tulipano, interpretata da Giorgia Conteduca) e Azadeh (in italiano libera, interpretata da Chiara Becchimanzi). La zia Bèlis diventa Pareesa (in italiano fatata, Giulia Vanni) e il giovane innamorato Clitandre Khodadad (in italiano dono di Dio, Teo Guarini).

«I personaggi sono comici, a volte farseschi, ma galleggiano su un territorio tragico, come in Tartufo, come in Don Giovanni. – spiega il regista Augusto Fornari – E il tempo, i quasi 350 anni passati, il progresso della società, dei rapporti umani, delle lotte femministe, hanno trasformato il tema de Le Intellettuali proprio in una commedia tragica, come Don Giovanni. La messa in scena si sofferma su questo aspetto tragicomico, afflato vitale e misterioso dell’esistenza stessa».

«Lo fa mescolando senza timore il farsesco ed il tragico, l’alto e il basso, l’occidente e l’oriente, il Sacro ed il Profano. La forma stessa della messa in scena teatrale è contaminata da altre forme d’arte: installazioni, performance, videoproiezioni, pittura, scultura, musica. In un agone dove le Idee, i grandi Temi, i Principi si rincorrono, si scontrano, si sgretolano. Per lasciare un campo di battaglia dove fra vincitori e vinti non ci sono contorni ma dissolvenze. E dubbi».