La Danza Contemporanea va in scena al Teatro Camillo con ‘Creativa mente’ e ‘#giovanicreativi’

Sabato 6 e domenica 7 Novembre, al Teatro Furio Camillo arriva Crea.Me. – Creativa mente e #giovanicreativi. Due appuntamenti, proposti e organizzati da Gruppo Danza Oggi e Inscena, per accendere i riflettori su creativi e artisti che scelgono il corpo come proprio strumento di comunicazione.

Creativa mente e #giovanicreativi: la danza contemporanea al Teatro Camillo

Si parte sabato 6 novembre, a cura del Gruppo Danza Oggi, con il programma dal titolo Crea.Me. – Creativa mente. Una giornata con due appuntamenti, alle 18.00 ed alle 21.00 che vede la presenza della compagnia E.sperimenti Dance Company guidata da Federica Galimberti.

Domenica 7 novembre, a cura di Inscena, alle ore 18.30 va invece in scena #giovanicreativi con due presenze eccellenti. Ci saranno Federica Galimberti con E.sperimenti Dance Company ed Alessia Gatta con Ritmi Sotterranei. Due creative capaci di linguaggi forti, molto energici e di impatto gestuale. Insieme a loro, Giorgia Lolli, con una creazione selezionata per Anghiari Hub – Anticorpi XL – Valeria Maria Lucchetti (vincitrice del Premio Lindsay Kemp), Reverso ed una piece on site di Mario Ferrari, leader con Luca Bruni della Compagnia OPLAS.

«Questa iniziativa – dichiara in proposito Patrizia Salvatori, Direttrice di Gruppo Danza Oggi – si replicherà in dicembre coinvolgendo artisti e meraviglie creative che la pandemia ha silenziato ed a cui con queste due iniziative si vuole dare voce e luce».

Prevendita su Ciao ticket online, interi 10 euro ridotti 7 euro.

Info 3483410565-3339712776