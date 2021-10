Illoco Teatro riparte dalla Trilogia del Sogno tra Matera e Ancona

Illoco Teatro riparte dalla Trilogia del Sogno. Danza e Scienza, Misteri e Digitale, Micromanipolazione e Teatro di Figura.

Illoco Teatro – dal 3 al 7 novembre – porta la sua trilogia del sogno tra Matera e Ancona, presentando in scena i suoi pluripremiati lavori. Lo fa con tre dei suoi principali spettacoli: U-MANI (in scena a Matera il 3 novembre), Le Voci (in scena al teatro panettone di Ancona il 6 novembre) e Lumen (il 7 novembre sempre al teatro panettone).

Dopo un anno che ha visto la compagnia teatrale romana lavorare allo sviluppo di nuovi progetti lontani dalle scene pubbliche, Illoco si prepara così a tornare sui palcoscenici dal vivo e in tournée lungo tutta la penisola, coinvolgendo con il suo teatro poetico grandi, bambini, appassionati e così via.

«Per inaugurare la nuova tournée abbiamo scelto la trilogia del sogno perché in essa rinnoviamo il senso della scoperta e dell’altrove. Ci piace immaginare che in quei luoghi ci siano le istruzioni per un orizzonte diverso».

In quanto vincitore di TRAC – Residenze Teatrali, Illoco si troverà in Puglia, a Castellana Grotte con 11 giorni di residenza – dal 13 al 23 novembre – in cui metterà in scena L’anima Smarrita. Proseguirà poi con Lumen che verrà messo in scena al Teatro Kopò di Roma, con due serate – il 27-28 novembre – per poi arrivare a San Salvo (Chieti) il 10-11-12 dicembre.

U-MANI, 3 novembre al Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, Matera

Le Voci, 6 novembre al Teatro Panettone di Ancona

Lumen, 7 novembre al Teatro Panettone di Ancona