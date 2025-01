Lugano è la prima città a ospitare un’opera di street art realizzata su un palazzo di vetro. A firmare l’intervento Yuri Catania.

A Lugano prende vita un progetto artistico senza precedenti: la prima opera di street art realizzata su un palazzo di vetro, promossa da Credinvest Bank. Autore di questo intervento creativo è l’artista internazionale Yuri Catania, che ha trasformato le facciate del moderno edificio di sei piani in via G. Cattori 14, all’ingresso della città da Lugano Sud, in un’esperienza artistica inedita e sfidante.

L’opera esplora i temi centrali nella poetica di Catania che trovano supporti nei valori di Credinvest: innovazione, progresso e legame tra uomo e natura. Attraverso una fusione di arte contemporanea e tecnologia, l’artista rappresenta una visione dinamica del futuro, radicata nella bellezza naturale e nei valori umani.

Il cuore dell’opera è Astro Credy, una figura femminile maestosa che incarna forza, eleganza e bellezza. Tale soggetto è circondata da una costellazione di fiori – spiccano peonie, camelie e dalie – tanto che sembra fluttuare in un viaggio verso la Luna. Una rappresentazione che a sua volta si fa simbolo delle sfide quotidiane che ciascuno si trova ad affrontare.

I fiori, declinati in sfumature che vanno dal rosso intenso al rosa tenue, evocano energia, determinazione, gentilezza e spirito collaborativo. Questi elementi si intrecciano con la dimensione femminile e con la missione dell’opera, celebrando il potere della natura e della tecnologia nel superare ostacoli e creare bellezza.

Street art, tecnologia e realtà aumentata: un’opera multisensoriale

L’aspetto rivoluzionario dell’opera risiede nella trattamento adottato per applicarla sulle superfici in vetro. Grazie al Nano-tack, materiale innovativo fornito da Tipack Group SA di Agno, l’opera si attacca al vetro senza l’uso di colle ma sfruttando micro nano-ventose. Una tecnologia che garantisce un’applicazione pulita, sicura e sostenibile.

Astro Credy, che si ispira a un quadro della collezione di proprietà dell’istituto bancario, è stata quindi realizzata con tecniche di mix media art, combinando post-fotografia sovradipinta e realtà aumentata. Proprio in occasione dell’inaugurazione il prossimo 22 gennaio 2025 alle ore 16:00, l’opera originale (1,50 x 1,50 m) sarà esposta durante presso il Palazzo Credinvest dove rimarrà visibile fino al 31 gennaio.

Ben maggiore è la superficie su cui ha lavorato Yuri Catania che è intervenuto su tre facciate dell’edificio, per una superficie totale di 550 m². Non solo: l’opera si estenderà anche a una sala interna trasformata in un giardino colorato. E grazie all’app ArtiVive, i visitatori potranno interagire con la stessa. Basterà inquadrare il palazzo con lo smartphone per vivere un’esperienza immersiva arricchita da contenuti visivi esclusivi.

