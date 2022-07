Lazio in Tour, gli Under25 tornano a viaggiare (gratis) nel Lazio

Lazio in Tour: dal 18 luglio al 15 settembre 2022, per gli under25 viaggiare su treni regionali Trenitalia e sui mezzi cotral è gratis.

Torna Lazio in Tour, l’iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi Cotral e treni regionali Trenitalia. Fino al 15 settembre in regalo 30 giorni di viaggio ai giovani fino a 25 anni d’età all’interno del territorio regionale.

373 comuni e 1217 km di ferrovia per 17.242 km² di territorio, tutto da scoprire. Questi i numeri di Lazio In Tour, un interrail regionale gratuito alla scoperta di un grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico.

Da Roma a Frosinone, da Latina a Rieti e Viterbo passando per i tanti piccoli e medi comuni sparsi in ogni singola provincia. Un viaggio nel territorio che è anche viaggio nella storia, alla scoperta di quella culla di culture che è il Centro Italia. Un’occasione imperdibile per i giovani della Regione per poter scoprire gratuitamente il patrimonio del Lazio, viaggiando da nord a sud tra aree celebri e territori meno noti a bordo dei mezzi pubblici del territorio.

Un progetto che dà nuovo valore alle bellezze della Regione Lazio, puntando a riscoprirle attraverso la vitalità e l’entusiasmo dei giovani. Un’iniziativa, che, giunta alla sua quinta edizione, assume nuovo significato, quello del turismo di prossimità, ogni anno sempre più importante. Non a caso, Lazio In Tour ha riscosso grande successo nelle prime quattro edizioni, chiamando a raccolta oltre 80 mila giovani, che hanno attraversato i territori della Regione Lazio gli scorsi anni.