La nuova vita del Centro di Sosta Rocca Janula a Cassino

Nuova vita per Rocca Janula grazie alla Regione Lazio. Nell'area protetta del Monumento Naturale di Montecassino, un nuovo snodo di turismo.

Rocca Janula, uno dei monumenti più importanti della città di Cassino, da giugno 2022 si prepara a diventare un bene comune per i cittadini. Dal 15 giugno 2022, apre infatti i battenti il Centro di Sosta Rocca Janula – progetto che rientra nell’ambito di Itinerario giovani: spazi e ostelli iniziativa del programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – grazie ad ATS tra Borghi Artistici Impresa Sociale, La Tana Coop Soc e al supporto fondamentale del Comune di Cassino.

Restaurata recentemente dal Ministero dei Beni Culturali, Rocca Janula sorge all’interno dell’area protetta del Monumento Naturale di Montecassino, istituito nel 2010. Una struttura straordinaria e storica, riconosciuta d’interesse storico, archeologico e artistico ma anche un luogo di cultura. Dalla sua riapertura nel 2021, Rocca Janula è stata infatti il centro di settimane tematiche, ricche di eventi musicali, teatrali, artistici e culturali.

Il 2022 sarà tuttavia l’anno di effettiva trasformazione culturale e sociale del Centro di Sosta. Tutto grazie alla realizzazione di una zona relax e picnic aperta dal venerdì alla domenica per il periodo estivo. La Rocca è inoltre visitabile (su prenotazione) con l’accompagnamento di una guida della Cooperativa Poieo.

Tra le azioni di potenziamento previste per ridare vita e lustro a Rocca Janula spicca anche il potenziamento delle aperture ordinarie del sito. Oltre all’installazione di nuove strutture supervisionata dallo studio di architettura D’Ottavi-Zeppa, con sviluppo di accoglienza e orientamento dei visitatori da un punto di vista turistico. Ma è inevitabile, per far ciò, la valorizzazione degli spazi pertinenti la Rocca Janula attraverso una programmazione artistica, culturale e di animazione ludico-creativa, dedicata a tutte le fasce di età.