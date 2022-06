‘Dominio Pubblico’, a Roma due fine settimane all’insegna dell’arte

Dominio Pubblico 2022 - La Città agli Under 25: Virtual Reality, Teatro Urbano, Live Painting e il campione mondiale di Slam Poetry.

Dal 24 giugno al 3 luglio, Roma torna in mano agli under 25 per due fine settimana con Dominio Pubblico – La Città agli Under 25. Gli eventi si terranno negli scenari di Teatro India e Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio.

Dieci giorni di staffetta artistica – con il primo fine settimana al Teatro India e il secondo allo Spazio Rossellini – per immergersi nelle nuove tendenze dell’arte. Il tutto attraverso le parole e il sentire delle nuove generazioni.

A partire dall’opening di Eugenio Saletti in arte Sale, con il cui brano prende il via il bando #NOPRESENT. Dominio Pubblico 2022 dal 24 giugno proporrà poi oltre 30 eventi in scena, con 6 studi e anteprime, 5 talk e meeting, 4 premi nazionali e un laboratorio artistico partecipato aperto alla cittadinanza.

Sui palchi di Dominio Pubblico protagonisti anche i vincitori di LAZIOSound, TWAIN direzioniAltre Festival, Network Risonanze e Mirabilia Awards. Grazie a questi ultimi verrà ospitato un progetto speciale dedicato ad una delle prime compagnie nazionali ad aver sperimentato il linguaggio del teatro urbano e partecipato: Stalker Teatro, in collaborazione con Mirabilia Festival – International Circus and Performing Arts, che porterà lo spettacolo Drama Sound City e la performance Steli negli spazi del Teatro India, accompagnati da un convegno sui temi dell’Arte Transitiva. E ancora la slam poetry con il talento di Lorenzo Maragoni, grazie alla collaborazione con WOW – Incendi Spontanei.

Per info www.dominiopubblicoteatro.it / prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it

Ingresso 5 euro / gratuito