Istituto dei Ciechi di Milano e Play-Doh: laboratori creativi per la Giornata nazionale del braille

La Giornata nazionale del braille: Play-Doh e l'Istituto dei Ciechi di Milano uniscono le forze con laboratori creativi.

La Giornata nazionale del braille si celebra annualmente il 21 febbraio. Per l’occasione, l’Istituto dei Ciechi di Milano ha organizzato un laboratorio creativo dedicato a bambini ipovedenti e normovedenti insieme a Play-Doh. I bambini si sono infatti divertiti a creare insieme con la pasta da modellare Play-Doh, dimostrando che non esistono barriere nel gioco e che la collaborazione è alla base del divertimento.

È l’ennesima dimostrazione che anche i più piccoli sono in grado di insegnare agli adulti ad accettare e superare le diversità. Accompagnati dai genitori, guidati da esperti educatori e circondati da tantissimi vasetti di pasta da modellare colorata, Lorenzo, Beatrice, Gaia, Syria, Caterina, Michele, Davide, Chiara, Ginevra e Riccardo hanno dimostrato concretamente, grazie alle loro fantasiose e divertenti creazioni, la potenza della fantasia e della manipolazione, strumenti fondamentali che abbattono ogni ostacolo, necessari per esprimere sé stessi e interpretare il mondo che li circonda.

Il risultato finale del laboratorio organizzato dall’Istituto dei Ciechi di Milano è stato davvero incredibile, una vera esperienza di collaborazione. Come dimostra il video realizzato per l’occasione – in un formato speciale che lo rende fruibile da tutti – i bambini hanno giocato insieme. Hanno inoltre creato le loro opere sperimentando e divertendosi gli uni con gli altri con spontaneità.