LAZIO YOUth CARD, tutte le iniziative per gli under 30 della Regione Lazio

Per il terzo anno consecutivo, LAZIO YOUth CARD si aggiudica il premio di Miglior Carta Giovani d'Europa assegnato da da EYCA.

Torna l’estate di LAZIO YOUth CARD, l’app di Regione Lazio dedicata agli U30 premiata anche quest’anno da EYCA come migliore Carta Giovani Europea. L’app torna e si rinnova con una nuova interfaccia per un progetto accessibile e inclusivo.

Un successo confermato dal premio di Miglior Carta Giovani d’Europa per Benefit and Discounts che LAZIO YOUth CARD si è aggiudicato per il terzo anno consecutivo. Ad assegnare il premio è stata la European Youth Card Association (EYCA), associazione non governativa e senza fini di lucro che vede attive in tutta Europa 38 organizzazioni e oltre 6 milioni di giovani in 36 paesi in tutta Europa.

LAZIO YOUth CARD, tutte le iniziative per l’estate 2022

Quella del 2022 sarà un’estate speciale, per gli Under30 del Lazio. La stagione entra nel vivo con circa 1.500 ingressi gratuiti per 30 date del Roma Summer Fest, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Disponibili inoltre oltre 200 biglietti per 4 concerti dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia. Ingressi gratuiti anche alla Casa del Jazz, con 1500 biglietti a disposizione per assistere agli oltre 40 concerti in programma.

Per gli amanti dell’opera, c’è l’opportunità di assistere agli spettacoli della stagione estiva del Teatro dell’Opera. È iniziata poi anche la campagna di sconti (circa il 50%) per assistere ad alcuni degli spettacoli in programma questa estate al Castello di Santa Severa (si inizia con Rancore e Ascanio Celestini).

Intanto, sulla pagina Instagram di LAZIO YOUth CARD è stato avviato il primo di una decina di Contest e Giveaway. Per tutta l’estate in palio biglietti per andare a guardare alcuni dei concerti più attesi. E, a settembre, una grandissima sorpresa in premio per chi ama viaggiare. E, ancora, proseguono (fino al 30 settembre, salvo esaurimento dei biglietti) le iniziative per entrare alle terme Oasi Therma Viterbo, Terme dei Papi Viterbo, Terme Pompeo Ferentino (Fr), Terme di Stigliano a Canale Monterano e Terme Sant’Egidio a Castelforte di Itri (Lt). Con Scopri gratis le bellezze del Lazio ingressi gratuiti anche alle mostre presso WEgil, al Castello di Santa Severa, alle Grotte di Pastena e Collepardo, al Pozzo di Antullo.

Per i viaggiatori U25 si aggiunge l’iniziativa LAZIO In TOUR, che consente di viaggiare gratis su Cotral e treni regionali. Inoltre, sono ancora disponibili sulla App circa 5.000 (dei 10.000 complessivi) voucher Buono libro da 10 euro. Ciascuno può essere speso in una delle 120 librerie indipendenti convenzionate presenti sulla App (a Roma e in tutte le province).