Dominio Pubblico, tutti gli appuntamenti del secondo week-end

'Dominio Pubblico' continua con il campione mondiale di Slam Poetry e Virtual Reality, Teatro Urbano, Live Painting e Musica.

Continuano gli appuntamenti con Dominio Pubblico – La Città agli Under 25, che fino al 3 luglio riporta Roma in mano agli under 25. Dal 30 giugno al 3 luglio, ancora musica, danza, teatro negli scenari di Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio e Spazio esterno dell’IISS Cine Tv Roberto Rossellini.

Nel secondo weekend di programmazione, per il Teatro va in scena a Spazio Rossellini Cinque modi illegali di salvare il mondo (sulla lotta per la salvezza del pianeta, ma anche di se stessi) il 1° luglio. Il 3 luglio Canzone per l’Apocalisse, performance su una sconclusionata ricerca di un’identità. E ancora KEBAB, una performance urbana attualissima su panini, food-delivery e teorie del complotto, il 1° luglio nello Spazio esterno dell’IISS Cine Tv Rossellini. Spazio poi alla musica: nello Spazio esterno dell’IISS Cine Tv Rossellini, sul palco l’arte della cantautrice pugliese Melga il 1° luglio, il rock dei Tha Arrows il 2 luglio e il jazz di Celidea il 3 luglio.

Sabato 2 luglio, imperdibile l’appuntamento con la slam poetry del talento di Lorenzo Maragoni, campione mondiale della categoria nel 2022, grazie alla collaborazione con WOW – Incendi Spontanei. A Dominio Pubblico 2022 spazio al Cinema e alle mostre, tra cui spiccano anche tre show di live painting (l’1, il 2 e il 3 luglio) con Chiara Ferlito, Mariano De Lorenzis e uno special guest in collaborazione con GAU-Gallerie Urbane.

Infine, sul palco anche Alice Conti / ORTIKA e il suo laboratorio artistico partecipato aperto a tutti dal titolo Preparazione alla battaglia, la cui restituzione scenica Love!Revolt!Battle! avrà luogo domenica 3 luglio allo Spazio Rossellini.