Dominio Pubblico, conto alla rovescia per la chiusura del bando

Dominio Pubblico: scade lunedì 31 gennaio il bando per partecipare alla nona edizione del Festival multidisciplinare romano.

Inizia il conto alla rovescia per la chiusura del bando che permette di partecipare al festival multidisciplinare sulla creatività U25, Dominio Pubblico. Il bando chiama infatti a raccolta 100 artisti per oltre 50 eventi che andranno in scena nell’estate del 2022 al Teatro India e allo Spazio Rossellini di Roma. Sette le sezioni previste: Teatro / Performance, Performance Urbane /Site Specific / Circo, Danza, Musica dal vivo, Arti Visive, Cinema, Arti Digitali.

Scadenza del bando: lunedì 31 gennaio 2022 ore 23:59

Dominio Pubblico nasce nel 2013 dall’incontro delle direzioni artistiche di Teatro Argot Studio e Teatro dell’Orologio di Roma. Viene poi riconosciuto nel 2015 come una delle 20 realtà meritevoli nel capitolo promozione/formazione del pubblico dal Ministero della Cultura. Nel tempo sono entrati a far parte della direzione artistica gli under 30 delle edizioni passate, dando esempio di concreto co-working artistico e gestionale. Sotto la direzione di Tiziano Panici, oggi, Dominio Pubblico può contare su una comunità di oltre 800 ragazzi – artisti che danno nuova linfa al progetto.

Le due location principali del Festival saranno dunque il Teatro India, grazie alla collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, e Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, gestito da ATCL. Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, sostiene e condivide la promozione e la diffusione del bando attraverso i propri canali di comunicazione. Lo stesso avviene con lo Spazio Rossellini grazie alla supervisione del direttore Alessandro Berdini, dell’AD Luca Fornari e della responsabile della programmazione artistica Katia Caselli.