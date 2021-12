GRaffa, avvicinare le nuove generazioni alla divulgazione scientifica

Attività nelle scuole, laboratori e festival per avvicinare le nuove generazioni alle materie STEM: ecco GRaffa di Regione Lazio.

Avvicinare le nuove generazioni alla divulgazione scientifica. Questo è lo scopo di GRaffa – Una Giovane parentesi sulla Fisica, il progetto di Vitamina G promosso dall’Associazione Giovanile Le Scie Fisiche.

GRaffa si pone quindi l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi alle materie STEM migliorando l’attività di divulgazione scientifica sul territorio. Nello stesso tempo, attraverso un’azione capillare e diffusa, rafforzerà la conoscenza scientifica tra gli adulti, attraverso cinque diverse fasi di sensibilizzazione.

Dall’attività nelle scuole alla realizzazione di video pillole scientifiche. E ancora l’organizzazione di laboratori inclusivi, festival scientifici e – in conclusione – all’attivazione di una rubrica per il web. Attività che puntano a coinvolgere il pubblico generico, ma soprattutto gli studenti delle scuole primarie e secondarie, grazie anche alla partecipazione di Licei e Istituti Professionali della Regione Lazio che hanno messo a disposizione intere classi e aule per la realizzazione di seminari e laboratori.

GRaffa – Una Giovane Parentesi sulla Fisica è un progetto dell’Associazione Giovanile Le Scie Fisiche vincitore di VitaminaG – realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostengo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù – il bando che dà energia alle idee degli under35, con un contributo di oltre 2,3 milioni di euro destinati a iniziative, modelli e proposte.