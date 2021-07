L’Ostello della Gioventù degli Orsini inaugurato a Configni

Apre il 17 luglio l'ostello di Configni. Ad inaugurarlo il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

È stato inaugurato il nuovo ostello della gioventù di Configni, operativo ufficialmente dal 17 luglio. Ad inaugurarlo il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Culturale Giovanile ETS 360° Configni.

«Oggi apriamo le porte ad un altro luogo bellissimo che aiuterà a valorizzare Configni come una tappa della via Francigena con la variante della direttrice Tiberina inserita proprio dalla Regione Lazio. – ha dichiarato Zingaretti – Una scelta fatta con la consapevolezza del grande valore che ha il sistema dei cammini per lo sviluppo turistico in accordo con tutto il sistema territoriale. Quella di oggi è inoltre una nuova parte del percorso che la Regione Lazio ha voluto avviare per trasformare spazi inutilizzati in luoghi per i giovani under 35».

«Abbiamo investito 6 milioni di euro per riqualificare 16 nuovi spazi (7 siti di animazione culturale e 9 ostelli) in tutto il Lazio. Per fare di questi luoghi motori propulsori delle energie delle nuove generazioni. Abbiamo iniziato con Santa Severa e non ci siamo più fermati, per dare concrete opportunità di occupazione. E per esaltare le bellezze locali, in sinergia con le istituzioni e i nostri ragazzi».

L’Ostello della Gioventù di Configni

Poco più di 20 chilometri quadrati, poco meno di 1.000 abitanti in provincia di Rieti. Configni è il piccolo ma fondamentale punto di riferimento del polmone verde del Lazio. L’ostello è una nuova realtà che diventa possibile grazie al recupero della struttura di Via Cadorna a Configni, adeguata alle esigenze dell’accoglienza.

L’ostello, aperto tutto l’anno, si sviluppa su tre piani, con ampi spazi comuni dove trovare altri giovani u35 con cui socializzare ed incontrarsi, partecipando ad eventi ed attività turistiche, culturali e multimedia. Nelle aree comuni non possono mancare una zona lavoro ed una zona gioco, così come tutte le dotazioni, bagno e cucina. Le stanze sono quattro con otto posti letto, l’accesso al wi-fi ed il bagno in camera.

Il progetto rientra in Itinerario giovani: spazi e ostelli, l’iniziativa del programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta alla valorizzazione del patrimonio presente sul territorio regionale e il coinvolgimento dei giovani. L’ostello di Configni è convenzionato con LAZIO YOUth CARD, l’applicazione dei giovani per i giovani della Regione Lazio.

