Futuro / Prossimo: idee e formazione per le nuove generazioni

Torna per il secondo anno consecutivo Futuro / Prossimo, contenitore caleidoscopico di occasioni di formazione per le nuove generazioni. Futuro / Prossimo è parte del progetto La Città Ideale, sviluppato in collaborazione con INAF, Zalib e Galleria Sinopia.

Si tratta di un’iniziativa che favorisce lo sviluppo di dispositivi creativi come esercizi di pensiero, incontro e consapevolezza collettiva. Ogni anno il progetto verte su un diverso tema su cui sviluppare la programmazione: per il 2021 il tema scelto è l’altro.

Sabbia, fango, sassi fanno da elemento cardine dell’iniziativa, che si apre il 17 maggio con la residenza creativa presso la Gallerie Sinopia delle artiste Isabella Breda e Martina Taranto. Durante la residenza, le artiste saranno affiancate da un gruppo di adolescenti che contribuirà alla realizzazione dell’opera, che verrà presentata al pubblico venerdì 28 maggio alle ore 18:00, presso la Galleria Sinopia e contestualmente sui canali social di A.S.A.P.Q. / Teatro dell’Orologio.

Futuro / Prossimo: i laboratori

Due i laboratori pensati per le nuove generazioni. diLegno, presentato anche nel 2020, vede il ritorno dell’artista/agromono Franco Paolinelli, presidente dell’Associazione Silvicultura Agrocultura Paesaggio (SAP) Legno degli alberi di Roma. I laboratori porteranno i partecipanti a ricostruire, grazie al legno di scarto, piccoli oggetti raffiguranti il sistema solare e le galassie. diMateria, laboratorio a cura di Elisa Nichelli, che sarà accompagnata dall’artista Massimo Lucciolli, ceramista. Il laboratorio lavorerà con i bambini per trasformare le nozioni scientifiche della ricercatrice in piccole opere d’arte in argilla.

Entrambi i laboratori saranno per venti partecipanti, rispettivamente il 28, 29 e 30 maggio. diMateria dalle 11:00 alle 13:00 e diLegno dalle 16:00 alle 18:00, entrambi presso Zalib.

Per gli adulti Futuro / Prossimo propone un evento immersivo: dal libro di Folco Terzani, A piedi nudi sulla Terra, un viaggio in realtà virtuale con le voce narrante di Elio Germano; un documentario per immergersi nei lontani paesaggi indiani, per compiere un viaggio interiore, alla ricerca di una propria guida. Venti spettatori ogni trenta minuti: otto repliche a inngresso gratuito, tra sabato 29 e domenica 30 maggio presso Zalib, dalle 18:00 alle 20:00, solo su prenotazione.

La manifestazione si chiude con una notte col naso all’insù, grazie a L’osservazione delle stelle, una lezione sul cielo e sulla distanza tra noi e il resto dell’universo, a cura di INAF, dove grazie a tre telescopi i partecipanti potranno imparare a relativizzare i concetti di prossimità e distanza.

Per maggiori informazioni e prenotazioni

info@lacittaideale.eu

www.lacittaideale.eu/futuroprossimo