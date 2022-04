Red Bull al Napoli Comicon con Red Bull Indie Forge

Red Bull Indie Forge, l'atteso progetto che mette le ali agli studi indipendenti italiani sta per aprire le selezioni.

Dopo il grande successo dell’edizione 2020, Red Bull si prepara al ritorno di Red Bull Indie Forge. L’innovativo progetto è dedicato agli studi di sviluppo indipendenti del Paese. L’obiettivo della nuova edizione è offrire un supporto tangibile, tarato sulle reali necessità delle realtà che prenderanno parte all’iniziativa. Lo dimostra l’attività di comunicazione offerta ai vincitori da Red Bull, che comprenderà anche visibilità sui canali social della madrina del progetto, la player Red Bull Sara Kurolily Stefanizzi. Oltre alla presenza del partner BigRock, novità di questa edizione, che metterà invece a disposizione le competenze nel campo della Computer Grafica. Il primo appuntamento da segnare sul calendario per gli sviluppatori è l’apertura ufficiale delle iscrizioni, a questo link, che coinciderà con l’inizio del Napoli Comicon.

Red Bull Indie Forge al Comicon

Red Bull Indie Forge sarà infatti protagonista domenica 24 aprile alle 12.00, con un panel che vedrà la partecipazione di Sara Kurolily Stefanizzi, Giorgio Catania, Developer Relations Manager di IIDEA e la vincitrice della scorsa edizione Fortuna Axel Fox Imperatore, game designer e producer. Insieme, i partecipanti al panel daranno ufficialmente il via alle iscrizioni per gli studi di sviluppo. Inoltre, anche uno spazio del Red Bull Gaming Ground sarà dedicato al progetto Indie Forge. E così gli appassionati potranno provare il titolo vincitore del 2021, Freud’s Bones – The Game, e prepararsi alle nuove proposte del 2022.

Il progetto Red Bull Indie Forge si sta ampliando e strutturando sempre di più. Come di consueto, dopo una prima fase di scrematura, la giuria selezionerà i 5 titoli maggiormente degni di nota, che otterranno una grande visibilità soprattutto nella seconda parte dell’anno, per arrivare infine a decretare non uno, ma due vincitori.

Il Napoli Comicon sarà solo il primo appuntamento di tanti per Red Bull Indie Forge che vedrà il coinvolgimento di molti studi di sviluppo sul canale Twitch di Red Bull Italia: stay tuned per tante curiosità e novità sul progetto più atteso dell’industry!