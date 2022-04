‘Animali fantastici: I segreti di Silente – Schermi incantati’, una guida interattiva edita da Panini

L'imperdibile guida ufficiale interattiva per scoprire tutti i dietro le quinte del film 'Animali Fantastici - I Segreti di Silente'.

Arriverà giovedì 21 aprile in fumetteria, libreria e su Panini.it Animali fantastici: I segreti di Silente – Schermi incantati. Una divertente guida interattiva al film Warner Bros. Animali fantastici: I segreti di Silente e alla sua realizzazione cinematografica.

Animali fantastici: I segreti di Silente sta del resto trasportando di nuovo i fan di tutto il mondo nel Wizarding World. Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald trama per prendere il controllo del mondo magico. Impossibilitato ad agire in prima persona, affida al Magizoologo Newt Scamander il comando di un’intrepida squadra di maghi, streghe e di un coraggioso pasticciere babbano, per una missione pericolosa che li condurrà a incontrare animali fantastici vecchi e nuovi e ad affrontare le sempre più numerose legioni dei seguaci di Grindelwald. La posta in gioco è altissima: per quanto ancora Silente potrà limitarsi a fare da osservatore?

Colmo di immagini incredibili e curiosità sulla realizzazione del film, Animali fantastici: I segreti di Silente – Schermi incantati contiene esclusivi profili di tutti i personaggi, le schede dei luoghi magici, delle creature e degli oggetti che compaiono nella storia. Per la gioia dei fan di ogni età, questo volume interattivo è anche un vero scrigno di inserti bonus: segnalibri, adesivi e poster che riproducono alcuni oggetti di scena del film.

Animali fantastici: I segreti di Silente – Schermi incantati: i contenuti del volume

Bonus Interattivi: adesivi, poster, riproduzioni staccabili di oggetti di scena e altri gadget esclusivi.

Uno Sguardo Dietro le Quinte: con immagini mai viste prima, interviste e dettagli di ogni genere su Animali fantastici: I segreti di Silente.

Interviste Esclusive: contiene interviste al cast e ai cineasti, fra cui il premio Oscar Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Jessica Williams e altri ancora.

Riccamente Illustrato: foto di scena del film e favolose illustrazioni di produzione portano in vita il Wizarding World.