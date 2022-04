‘Mix & Match’ torna live su Twitch, conduce Claudio Di Biagio

'Mix & Match' coinvolgerà gli appassionati di gaming e cultura pop di tutta Italia con un palinsesto pieno di ospiti.

Torna live Mix & Match, il format di Fandango Club Creators powered by Monster Energy, che intratterrà il pubblico da aprile a novembre con una serie di contenuti inediti. La seconda edizione del programma – live dal 6 aprile ogni mercoledì alle 18:15 sul canale Twitch Funiverse Official – coinvolgerà ospiti esclusivi provenienti da diversi mondi. Gamer e star del web, ma anche cantanti, sportivi e artisti. Insomma, una vera e propria sfilata di talenti pronti a confrontarsi non solo su temi legati al gaming, ma anche attualità e trend del momento.

Per questa nuova stagione, il padrone di casa sarà Claudio Di Biagio, noto per la webserie Freaks! e per la regia di 4 Hotel con Bruno Barbieri. In pieno stile mix & match, Claudio mescolerà sapientemente gli ospiti che interverranno nel programma sulla base dei loro interessi e settori di provenienza. Attraverso l’universo del gaming, fil rouge dello show, il conduttore guiderà il pubblico a scoprire nuove nicchie dell’intrattenimento. Gli ospiti per puntata saranno due, pronti a ritrovarsi attorno a un tavolo e avviare una conversazione stimolante e di ampio respiro.

«Il ritorno di Mix & Match conferma l’intento di Fandango Club Creators di produrre format che parlino la stessa lingua di Millennials e Gen Z. – commenta Domenico Romano, Chief Executive Officer di Fandango Club Creators – Sarà una stagione spettacolare. Nuovo conduttore, nuovi studi, nuovi temi e tantissimi ospiti, per offrire ogni settimana ai nostri follower spunti di intrattenimento, divertimento e riflessione».

L’appuntamento con la prima puntata di Mix & Match è il 6 aprile sul canale Twitch Funiverse Official, per proseguire poi ogni mercoledì dalle 18:15 alle 20:00 fino all’11 maggio e con una seconda scoppiettante stagione tra ottobre e novembre: stay tuned!