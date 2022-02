Rainbow Six Siege: tutte le novità dell’Anno 7

Non solo 'Demon Veil': 'Rainbow Six Siege' si prepara a una serie di novità per l'Anno 7 che saranno introdotte nel 2022.

La prima stagione dell’Anno 7 di Rainbow Six Siege – Demon Veil – ha già introdotto le prime novità, tra cui l’Operatore Azami. Ma l’Anno 7 è appena all’inizio e Ubisoft ci ha tenuto ad anticipare alcune delle grandi introduzioni a cui assisteremo nei prossimi mesi. «Nell’Anno 7, Ubisoft continua il suo impegno a lungo termine per rendere Rainbow Six Siege un gioco emozionante, ragionato e giusto», dice l’azienda di videogiochi. Ma in che modo? Vediamolo nel dettaglio.

La roadmap

Con la Stagione 1, abbiamo visto l’arrivo di Azami, una nuova mappa situata in Irlanda e la modalità di gioco permanente Deatchmatch. Nella Stagione 2 sarà introdotto un Operatore belga e un’esclusiva mappa ambientata in Grecia, prevista per la modalità Team Deathmatch. Nella Stagione 3 spazio invece a un Operatore originario di Singapore, con una mappa nuova e super-competitiva. L’ultimo Operatore dell’anno arriva invece dalla Colombia.

Il comportamento degli utenti

Uno degli aspetti più importanti per Ubisoft non riguarda il gioco in sé, ma la correttezza all’interno del videogioco. Nell’Anno 7 il team di sviluppo si concentrerà moltissimo su questo punto, ampliando la strada intrapresa già nell’Anno 6 con il sistema di reputazione. La Stagione 1 già introduce miglioramenti per quanto riguarda le disconnessioni degli utenti e il griefing. Con la Stagione 2 ci saranno invece sanzioni per coloro che abusano del fuoco amico. Nella Stagione 3, i giocatori possono invece segnalare – attraverso il sistema Match Replay – eventuali comportamenti scorretti nella chat vocale e video. Nella Stagione 3 saranno infine introdotti dei punteggi relativi alla Reputazione, che nella Stagione 4 porteranno a premi o sanzioni.

Il pass annuale

Fino al 21 marzo i giocatori possono acquistare il pass annuale o il pass annuale Premium. Cosa comporta? Il pass annuale sblocca i quattro Battle Pass stagionali, che includono l’accesso anticipato di 14 giorni ai nuovi operatori previsti. Il Premium Year Pass sblocca i quattro Battle Pass, l’accesso anticipato ai nuovi operatori, skin esotiche esclusive per armi, crediti VIP, e molto altro. I giocatori che acquisteranno il Premium Year Pass sbloccheranno inoltre 20 livelli extra su 100, ottenendo ricompense più rapidamente.

Il gameplay su console

Per coloro che giocano su console, sono in arrivo vari aggiornamenti dedicati nel corso dell’anno. Tra questi, la personalizzazione del controllo della mira, nuove pre-impostazioni di input del controller e nuovi campi per le impostazioni del campo visivo.

Onboarding

Come introdurre i nuovi giocatori nel mondo – ormai longevo – di Rainbow Six Siege? Con l’Anno 7 arriverà il Poligono di Tiro, uno spazio giocabile per fare pratica e sperimentare senza la pressione di un match. Un altro tool, Operator Tips, permetterà inoltre agli utenti di conoscere ogni Operatore, i gadget e suggerimenti vari utili per l’attacco e la difesa.

Bilanciamento e aggiornamento playlist

Infine, il team di sviluppo sta continuando a lavorare a Operatori come Zero, Bandit, Dokkaebi e Thatcher. E con l’Anno 7 ci saranno anche miglioramenti per mostrare nel modo migliore la progressione di un giocatore. Verso la fine del 2022, in ultimo, saranno aggiunti il cross-play e la cross-progression.