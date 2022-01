LRNZ e la stampa esclusiva per ‘Leggende Pokémon: Arceus’ a tema nipponico

LRNZ firma un'esclusiva stampa dedicata a 'Leggende Pokémon: Arceus'. Al via l'asta di beneficenza su ebay.it.

LRNZ si schiera accanto ai Pokémon per una buona causa. In occasione dell’uscita di Leggende Pokémon: Arceus – disponibile per Nintendo Switch dal 28 gennaio – il fumettista e illustratore Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, ha infatti realizzato un’opera esclusiva dedicata alla nuovissima avventura dei Pokémon, ora all’asta su eBay.it.

L’intero ricavato dell’operazione sarà devoluto a Make-A-Wish Italia Onlus, l’Organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Il vincitore dell’asta – della durata complessiva di cinque giorni – si aggiudicherà l’esclusiva stampa Fine Art in esemplare unico. Ma avrà anche una copia autografata dal content creator Cydonia di Leggende Pokémon: Arceus.

LRNZ, l’opera in diretta streaming su Twitch

L’opera di LRNZ, autore noto per il successo dei libri a fumetti Golem e Geist Maschine, è frutto di un lavoro svolto insieme alla grande community di appassionati. L’opera, infatti, è stata realizzata durante una diretta streaming sul canale Twitch di Cydonia, creator punto di riferimento per il mondo Pokémon in Italia.

Il risultato finale è di chiara ispirazione nipponica e richiama in particolare lo stile d’arte ukiyo-e. L’ukiyo-e è un genere di stampa giapponese fiorita nel periodo storico Edo che vede, tra i suoi esponenti più noti, l’artista Katsushika Hokusai. È lui l’autore della serie Trentasei vedute del Monte Fuji, di cui fa parte la celeberrima xilografia La grande onda di Kanagawa. La stampa Fine Art in esemplare unico di LRNZ omaggia proprio questi capolavori senza tempo in una sorta di veduta del Monte Fuji moderna e a tema Pokémon, che mette al centro del soggetto non la montagna sacra giapponese, ma il Monte Corona presente all’interno del videogioco Leggende Pokémon: Arceus.

Il Giappone e la regione fittizia di Hisui

Il parallelismo tra questi due monti sta proprio lo stile artistico del videogame, che vanta un’ambientazione che richiama proprio l’antico Giappone. Leggende Pokémon: Arceus è infatti ambientato nella fittizia regione di Hisui, durante un’epoca remota in cui i noti mostriciattoli tascabili non vivevano ancora in armonia con gli esseri umani. Sarà quindi un’avventura con una direzione tutta nuova che racconta gli albori e le origini dell’intera serie. I giocatori avranno il compito di creare e completare il primo Pokédex (una sorta di enciclopedia Pokémon) della regione di Hisui.