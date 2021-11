Arriva ‘Geist Maschine vol. 1’, il primo capitolo della trilogia (disegnata live) di LRNZ

Arriverà in tutte le librerie a partire dall’11 novembre Geist Maschine vol. 1 di LRNZ, primo capitolo di una spettacolare trilogia, allo stesso tempo naturalistica e tecnologica. Edito da BAO Publishing, Geist Maschine è la storia di tre ragazzi che cercano di sopravvivere a un post-apocalisse che ha diradato gli insediamenti umani e disgregato quasi tutti i governi nazionali, rendendo gran parte del mondo una pericolosa terra di nessuno.

Un mondo da (ri)scoprire, una famiglia smembrata da un pericolo incombente. Il sogno di raggiungere una città, Otan, che forse è leggenda e forse è realtà, ma in ogni caso significa salvezza. Un viaggio, in un ambiente irriconoscibile eppure familiare, rovine di una città, Roma. Dettagli che emergono da un ambiente naturale che ha preso il sopravvento, in una storia ricca di emozioni.