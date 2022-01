Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, tutto sul nuovo capitolo della saga Ubisoft

La nuova avventura firmata Ubisoft proietta i giocatori in un mondo preda del pericolosissimo parassita Chimera: ecco Rainbow Six Extraction.

Finalmente è il giorno di Rainbow Six Extraction, il nuovo capitolo della saga videoludica Ubisoft ispirata ai romanzi di Tom Clancy. Una saga che non ha bisogno di presentazioni e che – con la sua ultima avventura – porterà il giocatore a fronteggiare l’avanzata della forma di vita aliena Chimera. L’unica speranza di contenere la minaccia è riposta nel REACT, organizzazione altamente specializzata composta da alcuni dei più iconici Operatori di Rainbow Six Siege.

Abbiamo chiaramente tra le mani uno sparatutto tattico cooperativo, che prevede fino a 3 giocatori. Per gli appassionati del multiplayer a squadre, poi, sono disponibili ben 12 mappe dinamiche e 13 tipi di missioni tattiche, caratterizzate da variabili imprevedibili. I giocatori potranno inoltre contare su 18 Operatori, 69 differenti armi e 25 dispositivi speciali. Un arsenale appositamente studiato per respingere il parassita Chimera, capace di materializzarsi sotto forma di 13 tipi di avversari diversi. Questi sono gli Archei, tutti con caratteristiche e modi di combattere estremamente peculiari. Rainbow Six Extraction è l’ideale per divertirsi insieme anche grazie all’esclusivo Buddy Pass, che permette di invitare due compagni con i quali affrontare orde di nemici per 14 giorni a prescindere che possiedano o meno il gioco.

Rainbow Six Extraction e il Protocollo Maelstrom

Il livello di sfida massimo del gioco si raggiunge con il Protocollo Maelstrom, modalità pensata per i team più organizzati, che prevede il completamento di 9 sfide di difficoltà crescente. Solo attraverso il gioco di squadra e un approccio davvero strategico sarà possibile portare a termine le missioni e scalare le posizioni della classifica globale. Qui vengono raccolti i punteggi dei migliori giocatori. Il grado di qualificazione dei player va da rame a argento, oro, platino e diamante sulla base dell’andamento di ogni singola partita.

Rainbow Six Extraction è disponibile via Game Pass per Xbox Series X|S, Xbox One e su Playstation5, Playstation4, Stadia, Amazon Luna, Ubisoft Store, Epic Games Store e PC Windows.