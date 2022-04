Pasqua in viaggio: tutte le proposte di Club Med

Dove passare la Pasqua tra sport e relax? Ecco alcune delle proposte di Club Med, in Italia ma anche all'estero.

Con i tuoi o – come dice il famoso proverbio – con chi vuoi, Pasqua è la prima festività dell’anno in grado di darci un assaggio dell’estate. Un’occasione da poter sfruttare per una breve vacanza che, con la complicità dei primi tepori, ci permetterà di esplorare territori che non conosciamo, alla scoperta di piatti tipici, lunghe spiagge, giardini, hammam ed experience ancora da provare. Ecco tutte le proposte di ClubMed.

Alla scoperta di Cefalù

Per questa Pasqua, sarà interessante scoprire le Madonie a 360°, usufruendo di un punto di vista diverso dal solito: al Club Med Cefalù, unico Resort della gamma Exclusive Collection del Mediterraneo, dal 4 aprile al 22 maggio 2022 e dal 26 settembre al 29 ottobre 2022, sarà possibile addentrarsi nella natura e nei suoi paesaggi più nascosti grazie alle escursioni proposte dalle guide esperte della scuola di Hiking e Trekking. Camminate di diversi gradi di difficoltà, da Gratteri alla Rocca del Monaco, da dove ammirare il panorama unico della costa, fino al sentiero di Serradaino, con cui vivere appieno il Patrimonio Unesco siciliano. E per concludere la giornata, degustazione di piatti tradizionali tipici della cucina siciliana al ristorante Palazzo, storico palazzo del XVIII secolo convertito a ristorante all’interno del Resort.

L’Algarve, Club Med Da Balaia



L’Algarve è la regione più a sud del Portogallo, territorio tutto da scoprire, tra città storiche, villaggi di pescatori, spiagge e grotte affacciate sull’Oceano Atlantico. Una zona a cui magari non si pensa immediatamente quando si organizza una vacanza al mare, ma in grado di offrire tutto quello che serve per un weekend lungo a base di relax.

Al Club Med Da Balaia sarà possibile iniziare la giornata con un momento di stretching sulla scogliera rossa affacciata sulla lunga spiaggia bianca portoghese, per poi poter usufruire di una lezione – studiata su misura sulle capacità di ciascuno – supervisionata da un professionista PGA o uno dei servizi esclusivi e completamente personalizzati e personalizzabili grazie al Concierge Golf dedicato. E per le famiglie campo da mini-golf proprio in Resort.

E per godere appieno di un momento rilassante e a stretto contatto con la natura, basta un passaggio nell’Area Zen, dedicata completamente agli adulti, e un tuffo nella piscina naturale senza cloro, verde smeraldo, filtrata in maniera completamente naturale da piante e altri micro-organismi. Il tutto con una vista da urlo sull’Oceano.

Club Med Opio En Provence

A poco più di un’ora dal confine italiano, in terra francese, sorge Opio, nel cuore della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Un posto circondato da ulivi e dalle grandi pinete che crescono nella zona, a pochissimi km dalla vivacità di Cannes. Un resort, quello di Club Med Opio En Provence, immerso nella natura e attraversato da stradine strette in stile provenzale.

Tra bagni in una delle tre piscine, avvincenti partite di tennis e lente partite di golf nel campo a nove buche, ci sono tutti gli elementi per poter passare momenti divertenti e diversi dal solito insieme ai propri figli.

Ma anche il programma Amazing Family, momenti speciali dedicati a tutta la famiglia in cui genitori e bambini avranno occasione per trascorrere tempo insieme creare nuovi ricordi sfidandosi in giochi pieni di energia, giochi di società, cacce al tesoro e moltissimo altro.

Club Med Palmiye in Turchia

Dopo due anni di stop, finalmente, quest’anno sarà possibile tornare in Turchia. Qui sarà possibile concedersi un lungo weekend di relax in una location unica ai piedi delle montagne del Tauro, a sud della provincia turca di Antalya, affacciata su una lunga spiaggia di sabbia sottile color della perla. Un oasi circondata da giardini lussureggianti in cui passeggiare, tra alberi da frutta ben curati e fiori dai profumi esotici.

Una location da cui partire per esplorare la città perduta di Myra e le rovine bizantine di Phaselis.

L’offerta del resort Club Med Palmiye ai suoi ospiti è molto vasta. E va dalla calma e l’intimità dell’atmosfera del Resort alle numerose attività sportive che è possibile frequentare.

Vacanza a Marrakech

Nell’entroterra del Marocco Centrale, a circa 150 km di distanza dalla costa atlantica, sorge la città d’ocra. C’è chi la chiama la città dei mille contrasti. E chi la teme e chi la ama, a causa del caos, dei profumi e dei colori che la permeano.

Al Club Med Marrakech è possibile ritrovare i profumi, i colori e le sensazioni del souk nell’ocra dei mattoni, nel verde intenso dei giardini, nel rumore della cascata d’acqua che attraversa il giardino e in quello del cinguettare degli uccelli, ma anche nel relax della piscina all’ombra delle palme, nei campi da golf ai piedi delle montagne dell’Atlante, per un campeggio sotto le stelle, o per una cena marocchina nel ristorante El Kebir.

Per assaporare appieno l’esperienza marocchina, vale la pena immergersi nel mix di bancarelle colorate nella piazza Jemaa el-Fna. Cercando ovviamente di non perdersi tra gli stretti vicoli dei souk in direzione Kasba o Jarden Majorelle. E per continuare l’esperienza, ma alla ricerca di un intenso momento di relax, ci sono l’hammam e la Spa Club Med by Cinq Mondes. Qui si può sorseggiare un tè alla menta sotto i banani e godere di trattamenti unici e speciali.