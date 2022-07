Marvel Avengers Campus, la nuova area tematica a Disneyland Paris

Progettata da Tony Stark, l’area dedicata ai supereroi Marvel è la novità di Disneyland Paris. Per inaugurarla un grande evento con Brie Larson e i Black Eyed Peas.

Novità a Disneyland Paris, che ha presentato ufficialmente il Marvel Avengers Campus con un’inaugurazione in grande stile. Aperti al pubblico a partire dal 20 luglio, i nuovi spazi hanno già accolto tutti i supereroi più amati, veri e propri padroni di casa. Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel e Captain America, infatti, hanno fatto gli onori in occasione del grande evento che ha visto, tra gli ospiti, anche Brie Larson, protagonista di Captain Marvel.

L’Avengers Campus, progettato da Tony Stark, è rivolto agli appassionati Marvel e ai futuri supereroi che, per la prima volta, potranno interagire con gli Avengers. I visitatori – piccoli e grandi – sono chiamati, infatti, a una serie di missioni coinvolgenti messe a punto dal team di Walt Disney Imaginnering a Parisi con una squadra di fumettisti e filmografi. Perché salvare l’universo non è certo un gioco da ragazzi.

Foto da Ufficio Stampa Disneyland

Le reclute, quindi, potranno arruolarsi con Thor, in cerca di coraggiosi sodali in grado di sollevare il Mjölnir, il suo famoso martello. E riceveranno un addestramento al fianco delle Dora Milaje, le fedeli protettrici di Pantera Nera, imparando a diventare alleati dei Guerrieri del Wakanda. E gli aspiranti eroi avranno anche l’opportunità di vestirsi come alcuni dei loro Supereroi preferiti e, naturalmente, di mangiare in stile Avengers.

Tra le proposte del nuovo Marvel Avengers Campus anche il nuovo Hero Training Center, un nuovissimo edificio che rende possibili incontri speciali con i supereroi. Le due attrazioni più adrenaliniche sono, invece, ispirate ai protagonisti più iconici. L’Avengers Assemble: Flight Force – montagne russe ad alta velocità – permette alle reclute di fare squadra con Captain Marvel e Iron Man. Spider-Man W.E.B. Adventure è un’attrazione di nuova generazione in cui le reclute di tutte le età avranno il potere di lanciare ragnatele grazie alle tecnologie innovative.

Brie Larson e i Black Eyed Pease all’inaugurazione

Tanti gli ospiti che hanno preso parte alla festa inaugurale del Marvel Avengers Campus, a partire dai Black Eyed Peas e il dj francese The Avener. Presente anche Brie Larson, che ha interpretato Captain Marvel, ruolo che ricopre anche all’interno dell’attrazione Avengers Assemble: Flight Force. L’attrice si è detta entusiasta e ha contribuito all’inaugurazione del Campus insieme i ‘colleghi’ Spider-Man e Iron Man.

Bob Chapek (Presidente e Amministratore Delegato di The Walt Disney Company) durante la cerimonia ha dichiarato: “I nostri Imagineers, i team dei Marvel Studios e tutti coloro che sono stati coinvolti hanno davvero superato se stessi per portarvi questo mondo ricco di azione. Credo che i nostri ospiti rimarranno sbalorditi dai dettagli e dalla creatività dell’Avengers Campus mentre esplorano e diventano parte di un universo più grande”.

Foto da Ufficio Stampa Disneyland Foto da Ufficio Stampa Disneyland

Al suo fianco Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris, che ha aggiunto: “Questo è un anno davvero incredibile per Disneyland Paris. Lo scorso marzo abbiamo lanciato i festeggiamenti del 30° Anniversario, invitando i visitatori a entrare con noi in una nuova era. L’apertura del Marvel Avengers Campus è parte integrante di questo traguardo e rappresenta un passo importante nel piano di espansione del Parco Walt Disney Studios e nella trasformazione complessiva della nostra Destinazione. Questa nuova area tematica si basa su una narrazione unica e immergerà i visitatori in un’esperienza incredibilmente coinvolgente”.

Per il gran finale, Doctor Strange ha portato una miriade di Supereroi Marvel sui tetti del Campus e intorno al Quinjet, accompagnato da 500 droni che riproducevano le figure degli Avengers. Uno spettacolo grandioso che combina innovazione, pirotecnica e musica per celebrare questo grande evento. La serata è stata chiusa da The Avener che ha eseguito un eccezionale DJ set intorno al Quinjet.

Foto da Ufficio Stampa Disneyland